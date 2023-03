Abusi nella Chiesa in Spagna, trovate 445 possibili vittime. Fernando: “Ora non riesco più ad amare”

Era stato il Parlamento iberico ad affidare al Difensore civico l’incarico di creare una commissione indipendente per far luce sugli abusi nella Chiesa.

L'ombra degli abusi sessuali sulla chiesa spagnola. Sono ben 445 le testimonianze rese al Difensore civico da persone che sostengono di aver subito molestie sessuali in ambiti legati alla Chiesta cattolica iberica: è quanto ha reso noto oggi l'istituzione, in occasione dell'atto di consegna del report annuale sul proprio operato al Congresso dei deputati.

Proprio dal Parlamento era stato affidato un anno fa al Difensore civico l'incarico di creare una commissione indipendente per far luce sugli abusi nella Chiesa.

"Siamo soddisfatti del ritmo di arrivo delle testimonianze e del numero di vittime che sono venute da noi, ma ciò che conta davvero per noi, più che il numero, è ascoltare le vittime e farlo con rispetto, serietà, discrezione e confidenzialità", si legge in una nota. "Le vittime che decidono di contattarci possono far conto su ciò. A partire da questi elementi, si svilupperà una relazione con considerazioni, proposte e suggerimenti che saranno trasmessi al Congresso dei Deputati".