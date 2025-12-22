Esteri
Morte 15 persone in un incidente autostradale in Indonesia: “Intrappolate tra i vetri rotti e la carrozzeria”

Grave incidente a Semarang, in Indonesia. Un autobus con 34 passeggeri si è scontrato al casello. 15 persone sono morte, e 19 feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini.
A cura di Maria Neve Iervolino
Un autobus su cui viaggiavano 34 persone è stato coinvolto in un grave incidente autostradale: 15 morti
Un autobus su cui viaggiavano 34 persone è stato coinvolto in un grave incidente autostradale: 15 morti

La mattina di lunedì 22 dicembre 15 persone sono morte in un grave incidente autostradale in Indonesia. Un autobus con a bordo 34 passeggeri è stato coinvolto in un incidente all'uscita della  rampa per il pedaggio autostradale di Krapyak, nella città di Semarang.  I passeggeri sono rimasti incastrati nella carrozzeria dell'autobus.

Nonostante l'intervento dei soccorsi, quasi la metà dei passeggeri ha perso la vita.

Le autorità: "Difficile creare un varco per arrivare alle vittime"

15 persone sono state prelevate dall'autobus ormai senza vita, mentre i feriti sono 19 e sono stati tutti dislocati nei diversi ospedali della zona. Il numero elevato di morti è dato dallo schianto estremamente potente contro la barriera autostradale, e anche dalla difficoltà incontrate dai soccorritori. Lo conferma in una nota il capo dell'ufficio di ricerca e soccorso di Semarang, Budiono, che si è recato sul posto con la sua squadra.

"L'evacuazione è stata piuttosto difficile perché alcune delle vittime erano ancora intrappolate e l'accesso era ostruito da vetri rotti. La squadra ha dovuto salire sull'autobus ribaltato, allungare le mani e aprire l'accesso alle vittime, ed evacuarle dall'interno con la massima cautela", ha dichiarato Budiono.

L'evacuazione dei sopravvissuti si è conclusa alle 4 di notte ora locale. "Esprimiamo la nostra gratitudine per la collaborazione di tutte le parti coinvolte, affinché l'evacuazione si svolgesse senza intoppi. Invitiamo gli utenti della strada a prestare maggiore attenzione alla guida. Riposatevi se siete stanchi e mantenete una distanza di sicurezza dagli altri veicoli", ha affermato Budiono.

L'autobus era in viaggio da Giacarta a Yogyakarta, distanti circa 8 ore di viaggio. Secondo le prime ricostruzioni, l'autobus avrebbe viaggiato ad alta velocità fino a colpire la barriera divisoria all'altezza della curva.

Il video dell'incidente autostradale in Indonesia

Immagini e video girati dai soccorritori raccontano tutta la tragicità di quei momenti. I feriti rimasti imprigionati tra i detriti del bus sono stati portati via in barella, e una volta liberate tutte le persone all'interno del mezzo è stata fatta arrivare una gru per toglierlo dalla strada.

0 CONDIVISIONI
