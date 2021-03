Slittano le scadenze di Certificazione unica e dichiarazione dei redditi precompilata: le novità

Il Decreto Sostegni ha prorogato l’invio telematico della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate dal 16 marzo al 31 marzo 2021. Il medesimo slittamento è stato previsto anche per l’invio al Fisco da parte di enti esterni (come banche, assicurazioni ed enti previdenziali) dei dati utili per la preparazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Di conseguenza, anche l’Agenzia delle Entrate ha fatto slittare dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il rilascio del 730 e del Modello Redditi PF precompilati.