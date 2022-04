Scadenze fiscali di aprile 2022: il calendario completo Il calendario fiscale del mese di aprile 2022 si apre il giorno 7 con alcuni adempimenti per gli amministratori di condominio e si chiude il 29 con un’importante comunicazione per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Esaminiamo le date indicate dall’Agenzia delle Entrate.

A cura di Daniela Brucalossi

Il calendario fiscale di aprile 2022 è ricco di scadenze. Secondo lo scadenzario dell'Agenzia delle Entrate si parte il 7 aprile con alcuni adempimenti per gli amministratori di condominio. Il giorno 11 è l'ultimo utile per gli enti del terzo settore, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche per fare istanza di ammissione al beneficio del cinque per mille. il 15 aprile cade un'importante scadenza Iva relativa alle fatture differite, mentre il 19 del mese, oltre all'abituale versamento dell'Iva mensile e al saldo dell'imposta sul 2021 per chi ha scelto il pagamento rateale, ci sono alcune scadenze Irpef per i sostituti d'imposta. Il 26 aprile cade l'appuntamento Intrastat e l'ultimo giorno del calendario fiscale, il 29, i beneficiari di detrazioni per interventi edilizi che hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura dovranno ricordarsi di un'importante comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ma esaminiamo il calendario fiscale di aprile nel dettaglio.

7 aprile: adempimenti per amministratori di condominio

Per gli amministratori di condominio: comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e trasmissione dei dati relativi all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

11 aprile: domanda di iscrizione 5 per mille

Per gli enti del terzo settore, Onlus, associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF: presentazione telematica della domanda di iscrizione

15 aprile: scadenza Iva



IVA / emissioni e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili da specifica documentazione

Per le associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato: annotazione dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività ommerciali, con riferimento al mese precedente

19 aprile: adempimenti Irpef per sostituti d'imposta

IVA / per i contribuenti IVA mensili: liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

IVA / per i contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2021: versamento della seconda rata del saldo IVA con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi

IRPEF / per i sostituti d'imposta: invio delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente, insieme alle addizionali comunali e regionali e sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente

26 aprile: invio comunicazioni elenchi Intrastat

Per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile: ultimo giorno per inviare le comunicazioni relative agli elenchi riepilogativi INTRASTAT riguardo la cessione di beni e servizi verso i soggetti dell’Unione Europea

29 aprile: invio comunicazione per cessione del credito e sconto in fattura

Per i beneficiari delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, superbonus 110% che hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020: trasmissione all'Agenzia delle Entrate della "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica"