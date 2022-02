Quando viene pagato il Reddito di Cittadinanza a febbraio 2022: date e scadenze Il Reddito di Cittadinanza di questo mese verrà erogato in due date distinte: il 15 febbraio a coloro che l’hanno richiesto per la prima volta o hanno presentato domanda di rinnovo entro gennaio e il 27 febbraio ai beneficiari da più di due mesi.

Il Reddito di Cittadinanza, il sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, verrà erogato il 15 febbraio a coloro che l'hanno richiesto per la prima volta o hanno presentato domanda di rinnovo entro il mese di gennaio e il 27 febbraio ai beneficiari da più di due mesi. È da ricordare che la data del 27 febbraio cade di domenica e questo potrebbe causare dei ritardi nei pagamenti. Per non perdere il diritto alla misura nel nuovo anno era necessario, tuttavia, presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) aggiornata ai fini dell'Isee 2022 entro lo scorso 31 gennaio. Un altro elemento vincolante per poter continuare ad accedere all'Rdc è il possesso green pass, senza il quale non è possibile accedere ai centri per l'impiego per colloqui e attività indirizzati all'ottenimento di un lavoro.

Calendario pagamenti Reddito di Cittadinanza per febbraio 2022

Il calendario dei pagamenti del Reddito di Cittadinanza a febbraio 2022 prevede due date distinte:

per i cittadini che ne hanno fatto domanda per la prima volta o hanno presentato richiesta di rinnovo entro lo scorso 31 gennaio il 27 febbraio per coloro che lo ricevono da più di due mesi

Come verificare se il Reddito di Cittadinanza è stato pagato

La modalità più semplice per verificare che il Reddito di Cittadinanza di febbraio 2022 sia stato pagato è la consultazione del sito ufficiale redditodicittadinanza.gov.it. Qui è possibile accedere al servizio di verifica del saldo della tessera rilasciata da Poste Italiane tramite lo SPID. In alternativa, il beneficiario può controllare:

