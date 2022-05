Pnrr, assegnato tutto il fondo da 1,2 miliardi per l’internazionalizzazione delle imprese Simest, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha assegnato tutto il fondo da 1,2 miliardi previsto dal Pnrr per l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

A cura di Giacomo Andreoli

Tutto il Fondo 394 da 1,2 miliardi di euro previsto dal Pnrr per l'internazionalizzazione delle imprese italiane è stato assegnato. A comunicarlo è Simest, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che ha come scopo fondamentale la diffusione dei brand italiani nel mondo. L'azienda pubblica ha quindi chiuso il Portale operativo in cui le società avevano inviato le domande. La fase di ricezione delle richieste, iniziata lo scorso 28 ottobre, doveva finire il prossimo 10 maggio, ma è stata chiusa in anticipo proprio per il raggiungimento della somma massima.

In particolare è risultata molto positiva la risposta delle imprese del Sud, che hanno inviato domande di finanziamento per quasi 500 milioni di euro, superiori alla “riserva” di 480 milioni a loro dedicata. Tutte le domande, ora, saranno esaminate dal Comitato Agevolazioni, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo e in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

I finanziamenti saranno a tasso agevolato (attualmente lo 0,051%) e con una quota a fondo perduto fino al 25%. Particolare attenzione è stata dedicata al Sud, alle cui imprese è riservato il 40% delle risorse – 480 milioni – e che accedono a una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 40%.

Tre sono le linee di finanziamento a disposizione delle imprese dallo scorso 28 ottobre: