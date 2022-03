Da Simest record di finanziamenti alle piccole e medie imprese: oltre 9,3 miliardi di euro Nel 2021 la società di Cassa depositi e prestiti ha mobilitato 9,3 miliardi di euro a favore delle piccole e medie imprese, soprattutto per sostenerne l’internazionalizzazione.

A cura di Redazione

Record storico di risorse a favore delle imprese italiane nel 2021: oltre 9,3 miliardi di euro. Lo registra Simest, società di Cassa Depositi e Prestiti, presentando il bilancio dello scorso anno. La liquidità, fornita in coordinamento con il ministero degli Esteri, ha l'obiettivo di sostenere la ripresa degli investimenti per la crescita del Made in Italy nel mondo.

I risultati dell'azienda, intanto ,parlano di un patrimonio netto salito a 309 milioni di euro dai 305,1 del 2020. La società ha poi chiuso l’anno con un utile di circa 4 milioni, evidenziando un margine di intermediazione in aumento a 43,4 milioni di euro dai 34,6 milioni del 2020 e dai 16,4 milioni del 2019.

Oltre 751 milioni di euro. Con questa cifra, quindi, lo Stato sta sostenendo 5.212 piccole e medie imprese tramite il Pnrr, andando oltre il target dell'Unione europea (che era di 4mila). Lo scorso anno, tramite il Fondo 394, gestito da Simest in convenzione con il Ministero degli Esteri, sono stati assegnati 1,2 miliardi di euro di risorse europee a sostegno dell’aumento della competitività delle pmi italiane, tramite la transizione digitale ed ecologica.

Da quest’anno, poi, sono partite le erogazioni: oltre mille piccole e medie imprese hanno già ricevuto i fondi e si prevede che il processo si concluda entro il mese di maggio. Lo strumento, che presenta vantaggi per le aziende con sede operativa al Meridione in termini di risorse dedicate e percentuale massima di fondo perduto (40% contro il 25% di quanto riconosciuto a quelle del Centro e del Nord), è stato assegnato per il 26% alle pmi del Sud. La percentuale è nettamente più elevata del solito.

Oltre 10.500 imprese sostenute nel 2021

Se si sommano questi dati ai sostegni ordinari di Simest del 2o21, in tutto le imprese italiane supportate sono state circa 11.300 imprese nazionali (+253% rispetto al 2020), di cui il 96% pmi. Dal 2019, invece, l'azienda ha raggiunto oltre 10.500 nuove imprese (+1.347%).

Quanto al dettaglio delle risorse impiegate 3,4 miliardi sono stati di finanziamenti agevolati, 143 milioni di partecipazioni nel capitale (con un fondo di Venture Capital allargato all’imprenditoria giovanile). In netta crescita anche gli strumenti Simest a sostegno dell’export attraverso le operazioni di Credito Acquirente e di Credito Fornitore. Lo scorso anno sono state infatti realizzate 147 operazioni di supporto all’export, per oltre 5 miliardi di euro di risorse mobilitate (+58%) rispetto al 2020.