Pagamento Naspi aprile 2022, quando arriva la disoccupazione: il calendario e le date L’erogazione della NASPI di aprile 2022 dovrebbe avvenire tra l’8 e il 15 aprile, anche se varia in base a quando l’interessato ha presentato la domanda. Vediamo come verificare la data del pagamento e come calcolare l’importo spettante,

A cura di Daniela Brucalossi

Il pagamento della NASPI di aprile 2022 si avvicina, anche se l'erogazione di questa prestazione varia di mese in mese in base a quando l'interessato ha presentato la domanda. Il range temporale in cui potrebbero essere effettuati i pagamenti questo mese va dall'8 aprile al 15 aprile. L'importo dell'‘indennità mensile di disoccupazione sarà visibile nel fascicolo previdenziale Inps di ognuno al momento dell'avvenuta erogazione, che sarà segnalata tramite una notifica.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato le novità sui requisiti di accesso alla NASPI: può essere concessa a a prescindere dal possesso di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, dall'inizio del nuovo anno vi possono accedere anche gli operai agricoli a tempo indeterminato, alle dipendenze di cooperative e consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici. Dal 1 gennaio è ripartito anche il décalage, ovvero il meccanismo di riduzione della prestazione del 3% al mese, a partire dal primo giorno della sesta mensilità di fruzione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda. Per quanto riguarda gli importi del sussidio, invece, a febbraio l'Inps ha comunicato che l'importo massimo per il 2022 è di 1.360,77 euro, mentre quello minimo è di 1.250,87 euro.

Pagamento Naspi di aprile 2022, date di accredito della disoccupazione

L'erogazione della Naspi varia di mese in mese in base a quando l'interessato ha presentato la domanda. Il range temporale in cui potrebbero essere effettuati i pagamenti questo mese va dall'8 aprile al 15 aprile.

Come controllare il pagamento della Naspi di aprile 2022 sul sito Inps

L'unico modo per controllare che il pagamento della Naspi sia avvenuto è controllare il proprio fascicolo previdenziale INPS, a cui si accede tramite codice Pin, Spid, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazione dei Servizi (CNS). Una volta eseguito l'accesso bisogna cliccare sull'icona "I miei avvisi" e sulla sezione relativa agli avvisi di pagamento. Qui il destinatario, in seguito all'erogazione della Naspi, sarà presente una notifica con l'indicazione dell'importo lordo del sussidio.

Come calcolare l'importo della disoccupazione Naspi

Come si legge nelle faq dell'Inps, è possibile verificare l’importo della Naspi accedendo al fascicolo previdenziale dell'Istituto e cliccando sulla sezione "Consultazione domande", che permette di visualizzare e scaricare il prospetto di calcolo con la cifra mensile lorda spettante. Nella scheda di prestazione Naspi è consultabile la spiegazione dei criteri di calcolo dell'importo, che nel 2022 vede una soglia minima di 1.250,87 euro e una massima di 1.360,77 euro.