Italia da record per numero di disoccupati che non cercano lavoro, dice l’Eurostat Secondo i dati Eurostat pubblicati oggi, il tasso di persone disponibili a lavorare che però non cercano un impiego in Italia è dell’11,8%. Il valore medio nell’Ue è 3,7%.

A cura di Tommaso Coluzzi

In Italia c'è un'emergenza chiamata lavoro. A confermarlo ancora una volta sono i nuovi dati Eurostat, l'Ufficio statistico dell'Unione europea, pubblicati in un aggiornamento sulla domanda insoddisfatta di occupazione nel 2021. Durante lo scorso anno è salito all'11,8% il tasso di persone che sono disponibili a lavorare ma non cercano un impiego, contro il 4,1% dell'eurozona e il 3,7% dell'Ue. Passando invece proprio alla domanda insoddisfatta di occupazione, l'Italia è quasi da record: il dato nell'Unione europea è del 14%, in calo rispetto al 14,9% del 2020, mentre nel nostro Paese schizza al 22,8%, secondo solamente alla Spagna al 24,1% e vicino alla Grecia al 22,2%.

La domanda insoddisfatta di occupazione, a livello europeo, ha riguardato 31,2 milioni di persone nel 2021, nella fascia di età compresa tra i 15 e i 74 anni. Eurostat spiega chi è incluso in questa lista: parliamo di disoccupati, sottoccupati a tempo parziale – che vorrebbero lavorare di più rispetto a un part-time – e altre persone che sono disponibili a lavorare ma non cercano lavoro.

Si può pensare che il dato sia frutto della pandemia di Covid e in effetti nel 2020, complice la lunga serie di chiusure dovute alle misure di contrasto alla diffusione del virus, il valore è aumentato. Per l'Italia, però, si tratta di un'abitudine. Basta guardare l'andamento del dato negli ultimi dieci anni: se nel 2021 abbiamo detto che il tasso di persone che sono disponibili a lavorare ma non cercano un impiego è salito all'11,8%, nel 2020 era del 12%, nel 2019 del 10,9% e nel 2018 dell'11,1%. Insomma, si tratta di un valore abbastanza stabile anche considerando che il dato massimo è stato raggiunto nel 2013 (12,9%).