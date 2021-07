Incentivi Ecobonus auto 2021: a quanto ammontano e come richiederli per auto nuove e usate Il Decreto Sostegni bis, convertito in legge, ha previsto il rifinanziamento dell’Ecobonus auto, il pacchetto di incentivi per l’acquisto di veicoli utili a ridurre le emissioni inquinanti. La scadenza della misura è stato prorogata dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 e lo sconto sul prezzo di listino varia in base alle emissioni di CO2 e se si acquista un’auto nuova o usata. Vediamo come funziona e quali sono gli importi ottenibili con o senza rottamazione e in base alla tipologia del veicolo.

A cura di Daniela Brucalossi

Con la conversione in legge del Decreto Sostegni bis viene rifinanziato l'Ecobonus auto, il pacchetto di incentivi per l'acquisto di veicoli privati e commerciali utili a ridurre le emissioni inquinanti. Per la misura sono stati stanziati altri 350 milioni, di cui 260 per l'acquisto di vetture nuove (elettriche, ibride, diesel o benzina) con e senza rottamazione e 40 per quelle usate Euro 6 (con rottamazione obbligatoria di una vecchia auto di uguale categoria e di almeno dieci anni). La scadenza dell'incentivo è stato prorogata dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 e l'importo ottenibile varia in base alle emissioni di CO2 e se si acquista un'auto nuova o usata. L'Ecobonus auto è cumulabile con l'incentivo per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi plug-in previsto dalla Legge di Bilancio 2019 e si può ottenere sotto forma di sconto applicato dal venditore sul prezzo d'acquisto (che deve essere inferiore a 50mila euro Iva esclusa se l'auto è nuova e 25mila euro Iva esclusa se usata).

Ecobonus auto 2021, come funzionano gli incentivi

Per il rifinanziamento dell'Ecobonus auto fino al 31 dicembre 2021 sono stati stanziati 350 milioni. I fondi verranno suddivisi in questo modo:

200 milioni per l'acquisto di veicoli Euro 6 nuovi, anche diesel e benzina (con prezzo di listino inferiore a 50mila euro, Iva esclusa)

60 milioni di euro esclusivamente per l'acquisto di auto elettriche o ibride nuove (con prezzo di listino inferiore a 50mila euro, Iva esclusa)

40 milioni per l'acquisto di auto usate Euro 6 fino a 25mila euro (con rottamazione obbligatoria di una vecchia auto di uguale categoria e di almeno dieci anni)

50 milioni per l'acquisto di veicoli commerciali non inquinanti

A quanto ammonta il bonus per auto nuove con e senza rottamazione

Per ottenere l'Ecobonus auto sull'acquisto di un veicolo nuovo, il prezzo di listino non deve superare i 50mila euro. Acquistando un'auto nuova con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e immatricolato prima del 1 gennaio 2011, l'incentivo ammonterà a:

2000 euro per veicoli con emissioni comprese tra 0 a 60 g/km

1500 euro per veicoli con emissioni comprese tra 60 e 135 g/km

Mentre acquistando un'auto nuova esclusivamente con emissioni comprese tra 0 e 60 g/km senza però rottamare la vecchia, l'importo ottenibile sarà di 1000 euro.

Bonus per le auto usate solo con rottamazione: a quanto ammonta l’incentivo

Se, invece, si desidera acquistare un veicolo usato usufruendo dell'Ecobonus, questo deve avere un prezzo di listino fino a 25mila euro ed essere Euro 6 (con rottamazione obbligatoria di una vecchia auto di uguale categoria e immatricolata prima del 1 gennaio 2011). In questo caso, l'importo dell'incentivo sarà: