Cosa è la carta docente, il bonus di 500 euro da spendere entro il 31 agosto Scadrà il prossimo 31 agosto il bonus da 500 euro disponibile per i docenti di ruolo, con contratto a tempo indeterminato. È possibile spendere i bonus relativi agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.Basta registrarsi al portale dedicato, e inserire le proprie credenziali SPID. La carta consente di acquistare libri, o di partecipare a corsi online per l’aggiornamento professionale.

A cura di Annalisa Cangemi

Scadrà il 31 agosto 2021 il bonus docenti relativo all'anno scolastico 2019/2020. La carta del valore di 500 euro destinata ai docenti di ruolo (ma non agli insegnanti a tempo indeterminato), serve per acquistare libri, per entrare nei musei o per frequentare corsi online per l'aggiornamento professionale. Per poterla utilizzare bisogna registrarsi al portale dedicato, e serve lo SPID. La carta dura due anni, per cui adesso è possibile anche spendere anche quella per l'anno 2020/2021, sempre del valore di 500 euro. È possibile anche utilizzare l'app ‘cartadeldocente.istruzione.it', che permette ai docenti di spendere l'importo assegnato utilizzando annualmente Buoni di spesa elettronici per l'acquisto di beni o servizi. L'applicazione consente anche di controllare qual è il budget già speso e quello rimasto.

Come è spiegato sul sito del ministero dell'Istruzione, si tratta di un'iniziativa lanciata nel 2016, nell'ambito della legge ‘Buona Scuola', promossa da Matteo Renzi.

A chi è destinato il Bonus docenti

La carta spetta ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche ai docenti che stanno svolgendo il periodo di formazione o di prova, compresi "i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari", si legge nel sito.

Cosa è possibile acquistare con la carta docente

Sul sito del ministero viene specificato cosa è possibile acquistare con il bonus: