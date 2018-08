Un terribile dramma famigliare si è consumato nelle scorse ore in un'abitazione nei sobborghi di Bruges, cittadina nel nord del Belgio. Una giovane mamma di 30 ani ha ucciso nel sonno i suoi tre figlioletti di 2 anni, 4 anni e 3 mesi prima di tentare il suicidio schiantandosi con l'auto. L'episodio nelle Fiandre occidentali dove la polizia locale è intervenuta per quello che appariva come un incidente automobilistico ma si è ritrovata di fronte una donna che ha confessato di aver ucciso poco prima i suoi piccoli nell'abitazione di famiglia. La tragedia scoperta nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 2, quando la donna si è schiantata deliberatamente sul pilastro di un ponte autostradale a Oostkamp.

Solo durante i soccorsi la donna ha rivelato quanto aveva fatto in precedenza. I servizi di emergenza sono accorsi rapidamente nell'abitazione ma hanno potuto solo constatare la morte dei tre fratellini: Elise, 4 anni. Fabrice, 2 anni e Arthur, 3 mesi. Secondo i media, la donna avrebbe già confessato tutto ma gli inquirenti non hanno ancora voluto fornire dettagli dell'accaduto né movente. Secondo indiscrezioni, il marito della 30enne pare stesse dormendo nella stessa casa al momento dei fatti ma non si sarebbe accorto di nulla perché era in una camera al piano superiore. La notizia ha lasciato sgomenti i vicini che, intervistati dai media locali, hanno parlato di una famiglia normale, di "persone molto gentili così come i bimbi". "La piccola Elisa era una bambina di 4 anni sempre molto carina. Non ho parole per spiegare cosa è successo, ovviamente non sai mai cosa può accadere in una famiglia, ma quello che è accaduto è incredibile " ha spiegato uno dei vicini.