Venditti torna in concerto dopo la gaffe con la ragazza disabile: “Su di me una gogna, non so che fare” Il cantante torna a esibirsi a Catania, pochi giorni dopo lo scivolone durante una serata dal vivo, quando ha attaccato pesantemente una persona tra il pubblico, senza sapere si trattasse di una ragazza disabile: “Mi sento nudo, sono fortunato perché ho le spalle larghe, fosse capitato a un giovane…” Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Andrea Parrella

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonello Venditti torna ad esibirsi dal vivo e parla dell'incidente accaduto pochi giorni fa che ha sollevato un enorme clamore attorno alla sua figura, per le parole disturbanti pronunciate nel corso di un concerto nei confronti di una ragazza disabile.

Venditti torna a esibirsi dal vivo e si scusa

Venditti si era già scusato nelle ore successive, pubblicamente un video in cui esprimeva tutta la sua mortificazione per quanto accaduto. In apertura della sua esibizione alla Villa Bellini di Catania si scusa e cerca di spiegarsi: "Non sono io quello lì, voi mi conoscete. Non so che fare, sono nudo come un verme e alla gogna di tutti e questo non è bello. Però io ho le spalle larghe, se fosse capitato a un ragazzo o una ragazza che sta cominciando… Noi parliamo tanto di disabilità, così si chiamano, non diversi".

Quindi il cantante, che si era già scusato con un video pubblicato sui social, ha proseguito così: "Se qualcuno mi avesse detto davvero che era una ragazza autistica… sennò facciamo una confusione tremenda. Io conosco molto le disabilità, ho seguito il tema, mi interesso davvero delle cose e non astrattamente. Sentirmi toccato da questo mi ha fatto male, costretto per un equivoco a scusarmi con tutti e fare la parte del mostro, senza che veramente qualcuno possa difendermi. Io ho solo la voce, la volontà, la voglia, il cuore e qualche volta anche il coraggio".

Che cosa aveva detto Venditti sul palco

La polemica era scoppiata a inizio settimana, quando aveva iniziato a circolare un video ripreso da alcune persone del pubblico in cui il cantante rispondeva a qualche malumore del pubblico scagliandosi in particolare contro una persona: "Vieni se hai il coraggio, st*****". A quel punto un assistente sale sul palco per fargli capire che si tratta di una persona disabile e lui pronuncia la frase legata al ragazzo speciale, che poi ha fatto il giro d'Europa, visto che è finita anche sui giornali stranieri (con tanto di surreale scambio di persona con Corrado Guzzanti). Erano quindi seguite le scuse e le spiegazioni, con Venditti che aveva accolto in camerino la ragazza disabile e la sua famiglia, chiarendo di essere stato confuso dalla situazione e di aver pensato a un attacco politico.