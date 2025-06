video suggerito

Vasco Rossi con la bandiera della pace grida per Gaza: "Basta guerre. Farabutti e vigliacchi quelli che le scatenano" Con un lungo discorso fatto durante il concerto a Firenze lo scorso venerdì, Vasco Rossi ha lanciato un grido di pace, sventolando la bandiera: "Basta con la strage di innocenti a Gaza, con tutte le guerre. Le guerre vanno bene solo a quei farabutti lì che le scatenano, che si nascondono dentro ai bunker perché sono dei vigliacchi".

A cura di Gaia Martino

Vasco Rossi, durante il concerto alla Visarno Arena di Firenze di venerdì 6 giugno, poco prima di cantare l'ultimo bis in scaletta, si è rivolto al suo pubblico per lanciare un messaggio contro le guerre e in particolare contro la strage di innocenti a Gaza. Ha sventolato la bandiera della pace, consegnatagli da don Ciotti in occasione della data di Torino del 31 maggio scorso, poi ha dichiarato: "Mai come in questo periodo, c'è bisogno di pace. Noi siamo per la pace".

Il discorso di Vasco Rossi

"Io non parlo mai molto perché le mie canzoni già dicono tutto. Voi capite benissimo quello che penso, da che parte sto perché conoscete le mie canzoni, ma voglio dirlo chiaramente qua". Così comincia il lungo discorso di Vasco Rossi al concerto a Firenze di due sere fa. Il celebre cantautore, dopo aver sventolato la bandiera della pace, si è così rivolto al suo pubblico: "Basta, Basta con la strage di innocenti a Gaza. Basta con la strage delle persone civili, degli uomini, delle donne, dei vecchi, dei bambini per colpa delle bombe. Basta con le guerre con tutte le guerre. Nessuna guerra è giusta. Tutte le guerre sono sbagliate. Tutte le guerre sono contro l'umanità". Poi ha continuato, attaccando chi scatena le guerre e chi produce armi:

Le guerre vanno bene solo a quei farabutti lì che le scatenano, che le dichiarano, solo le carogne che ci guadagnano vendendo le armi e guadagnando sopra le persone che muoiono. Le guerre vanno bene ai farabutti che governano questo mondo, che le scatenano e poi sono nascosti dentro ai bunker perché sono dei vigliacchi.

"Ci stanno facendo diventare pazzi con l'odio"

Il cantautore ha così concluso il suo lungo discorso con un inno alla pace: "Allora, noi siamo per la pace, chiaro. Pace, amore e musica. E amore sopra la paura e anche l'amore sopra l'odio. Ci stanno veramente facendo diventare pazzi con l'odio. Stanno sobillandoci tutti con la confusione dei social, con tutto".