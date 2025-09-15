Tiziano Ferro annuncia il tour negli stadi nel 2026: quando acquistare i biglietti per i concerti

Tiziano Ferro ha annunciato il tour negli stadi tra giugno e luglio 2026: ecco come e quando acquistare i biglietti.

Tiziano Ferro – ph Andrea Bianchera

Tiziano Ferro ha annunciato il tour nei principali stadi italiani nel 2026. Il cantante, quindi, torna a calcare i palchi italiani dopo il TZN Tour 2023, che si tenne tra giugno e luglio 2023, bissando anche alcuni dei luoghi in cui aveva già suonato come il Maradona di Napoli, il San Siro di Milano e l'Olimpico di Roma, tra gli altri. Dopo una data zero a maggio a Lignano, il tour partirà ufficialmente con la data milanese del 6 giugno e toccherà nove città concludendosi il 12 luglio allo stadio San Filippo di Messina e toccherà pure Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona e Bari. Il cantante, intanto, ha appena pubblicato il suo ultimo singolo Cuore rotto che anticipa l'uscita del suo nuovo album ed è volato immediatamente in testa alla classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane.

Quando e come acquistare i biglietti per i concerti di Tiziano Ferro

I biglietti del tour di Tiziano Ferro, prodotto e organizzato da Live Nation, saranno disponibili in anzitutto per gli iscritti al suo fanclub che potranno acquistarli a partire dalle ore 11 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11 di giovedì 18 settembre, a quel punto partirà la prelazione per i titolari di carta Mastercard che avranno un accesso prioritario ai biglietti a partire dalle 11 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11 di venerdì 19 settembre. Dalle 11 di giovedì 18 settembre i biglietti saranno disponibili in prevendita per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation, mentre, per chi non è iscritto al fanclub, chi non è possessore di Mastercard e non è iscritto a MyLiveNation, potrà acquistarli con la vendita generale che sarà aperta dalle ore 12 di venerdì 19 settembre su livenation.it/tizianoferro.

Le date del tour STADI26

Tiziano Ferra – ph Andrea Bianchera

Saranno dieci, quindi, i concerti che Tiziano Ferro terrà negli stadi italiani a cominciare dalla data zero allo stadio Teghil di Lignano. Ecco il calendario completo delle date del tour:

30 maggio 2026 LIGNANO – Stadio Teghil

– Stadio Teghil 6 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

– Stadio San Siro 10 giugno 2026 TORINO – Allianz Stadium

– Allianz Stadium 14 giugno 2026 BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

– Stadio Dall’Ara 18 giugno 2026 PADOVA – Stadio Euganeo

– Stadio Euganeo 23 giugno 2026 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

– Stadio Diego Armando Maradona 27 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

– Stadio Olimpico 3 luglio 2026 ANCONA – Stadio Del Conero

– Stadio Del Conero 8 luglio 2026 BARI – Stadio San Nicola

– Stadio San Nicola 12 luglio 2026 MESSINA – Stadio San Filippo

L'uscita di Cuore rotto, la nuova canzone di Ferro

Si chiama Cuore rotto la nuova canzone di Tiziano Ferro che lancia la nuova avventura del cantante che nei mesi scorsi ha cambiato management passando da Fabrizio Giannini a Paola Zukar, etichetta, passando a Sugar Music e il team di autori, infatti oltre a lui la canzone porta la sua firma per quanto riguarda la scrittura, mentre la produzione è stata affidata a Marz, Zef e Marco Sonzini. Cuore rotto è stata pubblicata lo scorso 5 settembre e subito è entrata in prima posizione nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche nel video cerca di rappresentare la rottura col passato.