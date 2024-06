Testo, traduzione e significato di Desnuda, Blanco in spagnolo dopo il docu-film in Colombia

video suggerito

A tre mesi dalla collaborazione in Adrenalina di Baby Gang, Blanco è ritornato con un nuovo singolo dal titolo Desnuda: la particolarità è il testo completamente in spagnolo. Qui il testo, il significato e la traduzione di Desnuda.

A cura di Vincenzo Nasto

C'è da chiedersi se Desnuda, il nuovo singolo di Blanco pubblicato nelle scorse ore, possa fornirci una traccia della nuova, l'ennesima, trasformazione di Blanco. Il cantante, che in pochi anni è riuscito a costruire più identità all'interno della sua discografia, da quella punk-pop in Blu Celeste alla natura cantautoriale di Innamorato, ha sorpreso i fan nelle scorse ore con l'uscita di Desnuda. Si tratta di un brano che, prodotto da Michelangelo e Finesse, racchiude in sé una natura lo-fi, ma soprattutto melodie reggaeton. E se il nuovo percorso di Blanco, con l'uscita di Desnuda, potrebbe guardare all'America Latina, la canzone si presta a quel mercato anche per il testo completamente in spagnolo. Qui il testo, la traduzione e il significato di Desnuda di Blanco.

Il testo di Desnuda

Mami ya está que se nos cae

La ropa

Ya tenemos los ojitos

Chiquititos por la mota

Bailando reggaeton

Mami que calenton

La nota está que explota

Está llena de gatas la disco

Pero yo no quiero a otra

Te quiero desnuda

Si tú me dices

Le llego y nos prendemos

En fuego ma

Tú brillas más que la luna

Sabes que estoy puesto pa ti

Tu eres la mía personal

Ese culo mami está deli

Le gusta botar champaña

Dentro del telly

Chiquitita pero con el botty

Bien fatty

Pasamos un fin de semana

Por Italy

Sii iiii

Siempre que nos vemos

Hacemos un after party

Sii iii

Nos ponemos animales como un safari

Nena yose que te hace falta

Quien te quite la mini falta

Manejar la curvas de tu cuerpo

Ahora que te tengo

Yo te quiero desnuda

Si tú me dices le llego

Y nos prendemos en fuego ma

Tú brillas más que la luna

Sabe que estoy puesto pa ti

Tu eres la mía personal

Gravémonos Pa recordarte

Pa cuando estemos aparte Acordarme de tus partes

Dejamos todo en la cama

Pa que después no me de por llamarte

Aunque si quieres mami

Dame un call

Mezclamos las ganas y el alcohol Por ti a las otras

Las tengo en hold

Tu sabe que solo a ti te quiero desnuda

Si tú me dices le llego y nos prendemos

En fuego ma

Tú brillas más que la luna

Sabe que estoy puesto pa ti

Tu eres la mía personal

La traduzione della canzone Desnuda

Mami, ormai ci stanno cadendo

i vestiti

Abbiamo già gli occhietti

Piccolissimi

Ballando reggaeton

Mami che caldo

La musica sta esplodendo

La discoteca è piena di gattine

Ma io non ne voglio un’altra

Ti voglio nuda

Se tu mi dici

Arrivo e ci infiammiamo

col fuoco, ma

Brilli più della luna

Sai che sono pronto per te

Sei la mia personale, unica

Quel cul0 mami è delizioso

Le piace spruzzare champagne

Dentro l’hotel

Piccolina ma con il sedere

grassottello

Passiamo un fine settimana

Per l’Italia

Ogni volta che ci vediamo

Facciamo un after party

Diventiamo animali come in un safari

Nena, so che ti manca

Qualcuno che ti tolga la mini gonna

Guidare le curve del tuo corpo

Ora che ti ho

Ti voglio nuda

Se tu mi dici arrivo

E ci infiammiamo col fuoco, ma

Brilli più della luna

Sai che sono pronto per te

Sei la mia personale

Registriamoci per ricordarci

Per quando saremo lontani

Ricordarmi del tuo corpo

Lasciamo tutto sul letto

Così poi non mi verrà voglia di chiamarti

Anche se vuoi mami

Dammi un colpo

Mescoliamo la voglia e l’alcol

Per te le altre

Le tengo in attesa

Sai che voglio solo te

Nuda

Se tu mi dici arrivo e ci infiammiamo

Di fuoco, ma

Brilli più della luna

Sai che sono pronto per te

Sei la mia personale

Il significato di Desnuda

Desnuda è il nuovo singolo di Blanco, scritto insieme a Aeme, Andres Felipe Corredor, Bao e Andi Felie e prodotto da Michelangelo con Finesse. Si tratta di un ritorno per Blanco in America Latina, dopo aver attraversato la Bolivia per il docu-film Bruciasse il cielo. Successivamente, dopo l'uscita del singolo omonimo, Blanco ha solo partecipato alla produzione di Adrenalina, la collaborazione con Marracash nell'album L'Angelo del male di Baby Gang. Poi le foto sui social del viaggio in Colombia, riportate anche nel video ufficiale del brano, diretto da Simone Peluso e girato da Alessandro Ressia a Medellin, in Colombia. Le immagini diventano uno spin-off proprio del docu-film sull'autore, pubblicato nel 2023, mentre a differenziarsi dalla discografia precedente, Desnuda assume tratti distanti dal cantautorato in Innamorato. Infatti, la produzione lo-fi reggaeton di Michelangelo e Finesse abbraccia anche la narrazione latina, dagli ambienti (il club e la camera da letto) al racconto della sessualità, che viene accomunata al consumo di alcol, come quando canta: "Anche se vuoi mami, dammi un colpo, mescoliamo la voglia e l’alcol, per te le altre le tengo in attesa".