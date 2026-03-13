Testo e significato di Vacci Piano, Emma e Rkomi si uniscono per la rabbia di un amore finito

Emma e Rkomi

Emma Marrone torna con "Vacci piano", canzone uscita oggi, e lo fa con Rkomi al suo fianco, in quella che è la loro prima collaborazione. Una ballad rock che è stata prodotta da Juli insieme a Francesco "Katoo" Catitti, composta dalla cantante e dallo stesso Juli, mentre il testo è firmato dai due cantanti a cui si aggiunge la penna di Tredici Pietro, fresco reduce dal suo primo festival di Sanremo, dove ha gareggiato nei Big con "Uomo che cade". Emma è reduce dal successo di "Brutta storia", che la vedeva per la prima volta al fianco di Juli, il quale scrive anche questa canzone, e nella chitarra che accompagna questa storia d'amore ormai terminata sembra esserci proprio una firma. Il duetto con Rkomi unisce due artisti che hanno un'attitudine molto simile e Emma continua nella scelta perfetta dei singoli con cui raccontarsi. La sua voce e il suo percorso narrativo sono perfettamente raccontati in questa canzone. Forse è Emma, chissà, ma i suoi feat non suonano mai forzati, si sente sempre una chimica nelle voci, nel racconto, e Rkomi è il compagno perfetto.

Il testo di Vacci Piano

Scusa se ancora ti chiamo

Sono polvere da sparo

Volevo solo litigare

Volevo solo un po’ di te

Per dirti quelle cose poco serie

Per farti ridere di me

Perché dire di no

è una cosa che non so fare

Ma se mi chiedi di dirti basta

Almeno dopo non tornare

Stammi lontano

Parlami piano

Quante parole

Non ci capiamo

C'è un manicomio di promesse sopra il tavolo

E poi c’è un angolo di cose che non dirò mai

O vacci piano (o vacci piano)

Ti sembra il caso (ti sembra il caso)

Svegliamo tutti stanotte mentre ci urliamo

E poi ti odio, mi fa strano

Non doveva, non doveva andar così

Ma quante crisi in un solo ombelico

Te lo dico da amico

Amo il cinema anch’io ma non sono bravissimo

Non facciamo capricci

Piangevo a comando soltanto da piccolo

Son cresciuto carnivoro

Ed ora quel male è diventato un virus

Sto parlando con Dio

Alza quella testa

Dalla tesi

Dal lavoro che ti porti in giro

Oggi prenditelo un giorno libero

Un brava ogni tanto puoi dirtelo

Cosa mi piace di te

Che mi fa incazzare e fumar sigarette

Dimmi cosa ti prende

Perché dire di no

è una cosa che non so fare

Ma se mi chiedi se passa,

Mi ammazzo lo sai

Per te potrei tornare

Stammi lontano (stammi lontano)

Parlami piano (parlami piano)

Quante parole, non ci capiamo

C’è un manicomio di promesse sopra il tavolo

E poi c’è un angolo di cose che non dirò mai

O vacci piano

Ti sembra il caso

Svegliamo tutti stanotte mentre ci urliamo

E poi ti odio, mi fa strano

Non doveva, non doveva andar così

Se penso alle notti da panico

Un disastro, complicato

Se ci penso nemmeno mi agito

Sei cambiato, rovinato

Come puoi essere ciò che non sei?

Come noi, come due estranei nei mezzi

Ti sei allontanata

Io non ho imparato

Non doveva andar così

Parlami piano

Non ci capiamo mai

oooo

ooooo

oooooooooooooo

Vacci piano

Ti sembra il caso

Svegliamo tutti stanotte mentre ci urliamo

E poi ti odio, mi fa strano

Non doveva, non doveva andar così.

Il significato di Vacci piano

Emma e Rkomi per Vacci piano

"Vacci piano", canzone a due voci, racconta la rabbia e il dolore di una storia che ormai è arrivata alla fine, come si legge anche nella nota stampa. Ma basta leggere il testo per capire che i due artisti sono le voci di questa relazione che ormai non faceva stare bene più nessuno. È una storia finita, ma nel momento in cui si è messa la parola fine eppure l'abitudine ha ancora una forza importante, come mostrano i primi versi: "Scusa se ancora ti chiamo, sono polvere da sparo. Volevo solo litigare, volevo solo un po’ di te". C'è una donna che chiede all'ex di non tornare nel momento in cui ha messo la parola fine: "Perché dire di no è una cosa che non so fare, ma se mi chiedi di dirti basta almeno dopo non tornare".

E poi c'è la classica rivendicazione di come un amore grande non doveva finire in odio. C'è Rkomi che canta del "manicomio di promesse sopra il tavolo", ma alla fine anche la sua parte viene cantata a due voci, quasi come se le esperienze si accavallassero e mescolassero: "Come puoi essere ciò che non sei? Come noi, come due estranei nei mezzi. Ti sei allontanata" dice Rkomi mentre entrambi chiudono ribadendo che "non doveva andar così".