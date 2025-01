video suggerito

Testo e significato di Occhi di FantaSanremo, a Cristina D’Avena la sigla del gioco del Festival Cristina D’Avena insieme al maestro d’orchestra Enrico Melozzi, Donato Sensini e Guido Della Gatta hanno pubblicato nelle scorse ore Occhi di FantaSanremo, la nuova sigla del fantasy game. Qui il testo e il significato. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cristina D'Avena, via Getty Images

Dopo gli Eugenio in Via di Gioia e Naska, che hanno contribuito al successo del Fantasanremo negli anni scorsi, l'organizzazione del fantasy game ha coinvolto quest'anno una delle più grandi interpreti di sigle italiane: stiamo parlando di Cristina D'Avena, che insieme al maestro d'orchestra Enrico Melozzi, Donato Sensini e Guido Della Gatta hanno composto Occhi di FantaSanremo. Il titolo non lascia dubbi, infatti, la nuova sigla del FantaSanremo riprenderà uno dei successi più importanti nel mondo delle sigle dei cartoni animati: Occhi di Gatto, scritta da Alessandra Valeri Manera su musica e arrangiamento di Ninni Carucci. Nel brano ci sono riferimenti al nuovo format del gioco, che vede l'aumento da cinque a sette artisti da scegliere. Uno degli aspetti che potrebbe influenzare il punteggio nella competizione è legato alla possibilità che gli artisti cantino, sul palco di Sanremo, proprio la nuova sigla del fantasy game: 10 punti guadagnati. Qui il testo e il significato di Occhi di FantaSanremo.

Il testo di Occhi di Fantasanremo

Fantasanremo, Fantasanremo, Fantasanremo, Fantasanremo

Sette artisti da scegliere

E cento baudi da spendere

Avversari da battere

E gloria eterna da vincere

con l’astuzia

E perizia

E cambiando formazione con furbizia

Rinunciando a dormire

Per cantare gioire

Fa fa fa

FantaSanremo

Fa fa fa

FantaSanremo

E questo è il coro che canteremo

A squarciagola lo grideremo

Fa fa fa

FantaSanremo

Fa fa fa

FantaSanremo

Anche se ultimi arriveremo

Comunque vada, festeggeremo

FantaSanremo anche quest’anno giocheremo

E di tante squadre fortissime

E formazioni abilissime

Strategie acutissime

E vittorie ambitissime

Con ingegno

E destrezza

E scegliendo il capitano con saggezza

Siamo pronti a rischiare

Per poter esultare

Fa fa fa

FantaSanremo

Fa fa fa

FantaSanremo

E questo è il coro che canteremo

A squarciagola lo grideremo

Fa fa fa

FantaSanremo

Fa fa fa

FantaSanremo

Anche se ultimi arriveremo

Comunque vada, festeggeremo

Fa fa fa

FantaSanremo

Fa fa fa

FantaSanremo

E questo è il coro che canteremo

A squarciagola lo grideremo

Fa fa fa

FantaSanremo

Fa fa fa

FantaSanremo

Anche se ultimi arriveremo

Comunque vada, festeggeremo

FantaSanremo anche quest’anno giocheremo

Il significato di Occhi di Fantasanremo

Una delle voci generazionali nel panorama delle sigle italiane, Cristina D'Avena, è l'interprete del nuovo inno di FantaSanremo: insieme al maestro d'orchestra Enrico Melozzi, Donato Sensini e Guido Della Gatta hanno composto infatti Occhi di FantaSanremo. La canzone, che riprende l'amatissima sigla del cartone animato Occhi di Gatto, descrive nell'intro uno dei cambiamenti del fantasy game quest'anno: il passaggio da 5 a 7 artisti in squadra. Nella seconda strofa, dopo il ritornello, si fa riferimento anche alla possibilità di cambiare il capitano in ogni serata, come quando D'Avena canta: "Con ingegno e destrezza e scegliendo il capitano con saggezza, siamo pronti a rischiare per poter esultare". Occhi di FantaSanremo si aggiunge così alla tradizione degli inni ufficiali del fantasy game: dopo C’è un tam-tam degli Eugenio in Via Di Gioia (2023) e la sigla di NASKA nell'edizione successiva, è la volta di Cristina D’Avena.