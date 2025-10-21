Testo e significato di ioeio, Angelina Mango e Madame cantano il loro demone interiore tra corpo e mente

Angelina Mango e Madame dialogano tra loro, come fossero una sola persona in ioeio, canzone più ascoltata di caramè, ultimo album della cantautrice lucana: ecco testo e significato.

Angelina Mango

Ioeio è la canzone dell'ultimo album di Angelina Mango, con la collaborazione di Madame, più ascoltata tra tutte quelle che ha pubblicato la cantante di Lagonegro. Uscito a sorpresa il 16 ottobre, caramè è il secondo lavoro della cantante e arriva dopo un periodo di pausa durato un anno: la cantautrice, già vincitrice del festival di Sanremo con la Noia, ha scelto di non annunciare l'imminente uscita dell'album e non pubblicare singoli di lancio: 15 canzoni più una (quella cantata da Elena Mottarella, in arte Henna, che Mango ha solo prodotto) uscite tutte assieme. Ma è stato il pubblico a dare priorità alle varie canzoni e così quella con Madame è stata, fino a ora, la più ascoltata, prima di velo sugli occhi e le scarpe slacciate.

Testo di "ioeio" ft. Madame

Io e io

Siamo in due qui dentro

Io e io

In un corpo soltanto

È da un po' che vorrei essere

Chiunque altro

O meglio, esserci, essere, esistere ora

E non sperare di farlo

Invece associo l'esistenza

Alla violenza di una nascita

E la mia pelle è un parabrezza

E il mio corpo non è più un corpo

È un ingombro di spazio

Un treno che avanza

Un piatto che avanzo

Mi sei distante, tornami a fianco

Ti vedo stanca

Per oggi è abbastanza

Leggi anche Testo e significato di come un bambino, Angelina Mango e la dedica ai genitori Pino Mango e Laura Valente

Toccami la mano con la mano per sentire

Che è bello da impazzire

Ma quantе vite ci perdiamo

Per non impazzirе?

Voglio benedire ogni parte di, ogni parte di me

Come mai non vedi l'ora di voltarti e uccidermi?

Voglio solo liberarti per sopravvivermi

Non lo sai che il solo modo che hai per esistere è

Io e, io e, io e

A volte sento per caso un dolore

Me ne accorgo e piango per la commozione

Perché sto dentro di me

Solo per abitare una pelle

Conto le calorie come i minuti che mancano

Mamma mia, troppe persone mi piacciono più di me

Come se io a confronto fossi nulla

E ho troppe parole che non riesco a deglutire

Sciogli questi nodi perché voglio risentire

Che è bello da impazzire

Ma quante vite ci perdiamo

Per non impazzire?

Voglio benedire ogni parte di, ogni parte di me

Come mai non vedi l'ora di voltarti e uccidermi?

Voglio solo liberarti per sopravvivermi

Non lo sai che il solo modo che hai per esistere è

Io e, io e, io e

Io e, io e, io e

Io e io

Siamo in due qui dentro

Io e io

In un corpo soltanto

Il significato di ioeio

Prodotta da Mr Monkey, col la collaborazione di Madame – l'unica di questo album -, ioeio nasce da una lunga sessione in studio senza pause in cui le voci delle due artiste si fondono in un dialogo ("io e io, siamo in due qui dentro, io e io in un corpo soltanto") tra la protagonista della canzone e la sua parte più vulnerabile che ha a che fare con la mente ma anche col corpo come quando canta "E la mia pelle è un parabrezza e il mio corpo non è più un corpo, è un ingombro di spazio, un treno che avanza, un piatto che avanzo" e "Conto le calorie come i minuti che mancano, mamma mia, troppe persone mi piacciono più di me" che sottolinea il confronto continuo con gli altri. Alla fine Angelina si domanda anche quanto tempo perdiamo appresso alle problematiche che affrontiamo durante la vita: "Ma quante vite ci perdiamo per non impazzire?"