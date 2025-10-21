Musica e Cultura
Testo e significato di ioeio, Angelina Mango e Madame cantano il loro demone interiore tra corpo e mente

Angelina Mango e Madame dialogano tra loro, come fossero una sola persona in ioeio, canzone più ascoltata di caramè, ultimo album della cantautrice lucana: ecco testo e significato.
A cura di Redazione Music
Angelina Mango
Angelina Mango

Ioeio è la canzone dell'ultimo album di Angelina Mango, con la collaborazione di Madame, più ascoltata tra tutte quelle che ha pubblicato la cantante di Lagonegro. Uscito a sorpresa il 16 ottobre, caramè è il secondo lavoro della cantante e arriva dopo un periodo di pausa durato un anno: la cantautrice, già vincitrice del festival di Sanremo con la Noia, ha scelto di non annunciare l'imminente uscita dell'album e non pubblicare singoli di lancio: 15 canzoni più una (quella cantata da Elena Mottarella, in arte Henna, che Mango ha solo prodotto) uscite tutte assieme. Ma è stato il pubblico a dare priorità alle varie canzoni e così quella con Madame è stata, fino a ora, la più ascoltata, prima di velo sugli occhi e le scarpe slacciate.

Testo di "ioeio" ft. Madame

Io e io
Siamo in due qui dentro
Io e io
In un corpo soltanto

È da un po' che vorrei essere
Chiunque altro
O meglio, esserci, essere, esistere ora
E non sperare di farlo
Invece associo l'esistenza
Alla violenza di una nascita
E la mia pelle è un parabrezza
E il mio corpo non è più un corpo
È un ingombro di spazio
Un treno che avanza
Un piatto che avanzo
Mi sei distante, tornami a fianco
Ti vedo stanca
Per oggi è abbastanza

Toccami la mano con la mano per sentire
Che è bello da impazzire
Ma quantе vite ci perdiamo
Per non impazzirе?
Voglio benedire ogni parte di, ogni parte di me
Come mai non vedi l'ora di voltarti e uccidermi?
Voglio solo liberarti per sopravvivermi
Non lo sai che il solo modo che hai per esistere è
Io e, io e, io e

A volte sento per caso un dolore
Me ne accorgo e piango per la commozione
Perché sto dentro di me
Solo per abitare una pelle
Conto le calorie come i minuti che mancano
Mamma mia, troppe persone mi piacciono più di me
Come se io a confronto fossi nulla

E ho troppe parole che non riesco a deglutire
Sciogli questi nodi perché voglio risentire

Che è bello da impazzire
Ma quante vite ci perdiamo
Per non impazzire?
Voglio benedire ogni parte di, ogni parte di me
Come mai non vedi l'ora di voltarti e uccidermi?
Voglio solo liberarti per sopravvivermi
Non lo sai che il solo modo che hai per esistere è
Io e, io e, io e
Io e, io e, io e

Io e io
Siamo in due qui dentro
Io e io
In un corpo soltanto

Il significato di ioeio

Prodotta da Mr Monkey, col la collaborazione di Madame – l'unica di questo album -, ioeio nasce da una lunga sessione in studio senza pause in cui le voci delle due artiste si fondono in un dialogo ("io e io, siamo in due qui dentro, io e io in un corpo soltanto") tra la protagonista della canzone e la sua parte più vulnerabile che ha a che fare con la mente ma anche col corpo come quando canta "E la mia pelle è un parabrezza e il mio corpo non è più un corpo, è un ingombro di spazio, un treno che avanza, un piatto che avanzo" e "Conto le calorie come i minuti che mancano, mamma mia, troppe persone mi piacciono più di me" che sottolinea il confronto continuo con gli altri. Alla fine Angelina si domanda anche quanto tempo perdiamo appresso alle problematiche che affrontiamo durante la vita: "Ma quante vite ci perdiamo per non impazzire?"

Musica e Cultura
