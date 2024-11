Testo e significato di Grandine di Holden e Mew, la rassegnazione alla fine di una relazione

video suggerito

Holden ha pubblicato nelle scorse ore il suo nuovo singolo Grandine, in collaborazione con Mew. Si tratta di due concorrenti dell'edizione 2023 di Amici che si rincontrano. Qui il testo e il significato della canzone.

Annunciato lo scorso 31 ottobre, nelle scorse ore Holden ha pubblicato il suo nuovo singolo Grandine, in collaborazione con Mew. Si tratta di una collaborazione nata sotto il segno del programma Amici di Maria De Filippi, di cui i due cantanti sono stati concorrenti nell'edizione 2023, anche se solo per pochi mesi. Infatti, Mew, aveva poi abbandonato nei primi giorni di gennaio, spiegando così la sua decisione. E proprio durante la scorsa puntata del Pomeridiano, domenica 3 novembre, i due avevano deciso di presentare in anteprima il nuovo singolo sul palco di Amici. Nel comunicato stampa, Holden parla di un brano a cui è molto affezionato: "Grandine è un brano a cui sono molto legato e sono contento di averlo realizzato con mew e che mi accompagni verso il racconto di questa storia d’amore travagliata in cui i sensi di colpa picchiano come grandine sul vetro". Qui il testo e il significato di Grandine.

Il testo di Grandine

Guarda che non

Serve una scusa per andartene

Se vuoi andartene

Senza di te il cielo da qui

È una voragine

Piovono giù lacrime

Non voglio fare la fine

La fine di tutta sta gente

Che hanno dato un prezzo a tutto

E non danno più valore a niente

Ora che stiamo bevendo il sesto

Facciamo ancora un po’ finta di niente

Come se non avessi scoperto

Che non so darti quello che ti serve

Oh è un bagno di sangue in un mare di squali

Vestita cosi sembri un angelo a cui hanno strappato le ali

E mentre gridiamo mi ritrovo piene di piume le mani

Non volevo fare questo a te

Ciò che penso non lo dico mai

Resta, però dico vai

Io mi fido solo di te

Come la katana per un samurai

Se te ne vuoi andare vai

Ma non mentire a me

Guarda che non

Serve una scusa per andartene

Se vuoi andartene

Senza di te il cielo da qui

È una voragine

Piovono giù lacrime

Resta ancora il tuo sapore

Brucia e se ne va

È uno sparo col silenziatore

Cruda verità

Non sai che

Darei tutto quanto adesso se solo servisse a riportarti indietro

Si perché quando mi guardi

Non sento il peso del cielo

E mi tagliano quando mi cadono lacrime come dei pezzi di vetro e di grandine

Scappare è più facile

Ciò che penso non lo dico mai

Resta, però dico vai

Io mi fido solo di te

Come la katana per un samurai

Se te ne vuoi andare vai

Ma non mentire a me

Guarda che non

Serve una scusa per andartene

Se vuoi andartene

Senza di te il cielo da qui

È una voragine

Piovono giù lacrime

Come la grandine

Grandine

Scappare è più facile

Ah

Come la grandine

Grandine

Grandine

Grandine

Ah ah

Ah ah ah

Uh ah

Ah ah ah

Il significato di Grandine

Grandine è il nuovo singolo di Holden, in collaborazione con Mew, presentato lo scorso 3 novembre durante la puntata del Pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Un brano in cui si celebra la fine di un rapporto, ormai tormentato, attraverso una melodia malinconica. Nel testo viene ripresa la citazione di Oscar Wilde "Un cinico conosce il prezzo di tutto e il valore di niente", quando Holden canta: "Non voglio fare la fine, la fine di tutta sta gente, che hanno dato un prezzo a tutto e non danno più valore a niente". Nel brano, oltre alla malinconia, viene accentuata la consapevolezza di non essere la persona giusta per il proprio partner, e anche attraverso più tentativi, "senza di te il cielo da qui è una voragine, piovono giù lacrime come la grandine". Nel visual video, vengono mostrate immagini di repertorio in studio tra Holden e Mew, mentre registrano Grandine.

Il tour invernale di Holden

Qui le date dell'Holden Tour 2024.

13 novembre 2024 – FIRENZE (Viper Theatre)

14 novembre 2024 – PERUGIA (Afterlife)

16 novembre 2024 – BARI (Demodé Club)

17 novembre 2024 – NAPOLI (Duel)

19 novembre 2024 – ROMA (Largo Venue) // SOLD OUT

20 novembre 2024 – ROMA (Largo Venue)

23 novembre 2024 – RONCADE, TV (New Age Club)

24 novembre 2024 – BOLOGNA (Locomotiv Club)

26 novembre 2024 – TORINO (Hiroshima Mon Amour)

28 novembre 2024 – MILANO (Magazzini Generali)

29 novembre 2024 – MILANO (Magazzini Generali) // SOLD OUT