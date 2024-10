video suggerito

Holden è in uscita con Grandine, nuovo singolo con mew: "La storia di un amore travagliato" Venerdì 8 novembre uscirà Grandine il nuovo singolo di Holden ft mew. Sarà la prima collaborazione tra i due ex concorrenti di Amici.

A cura di Elena Betti

Holden e mew (Foto da comunicato stampa)

A poche settimane dall’inizio del suo tour nei club italiani, Holden sorprende i fan annunciando l’uscita di un nuovo brano. Le sorprese, inoltre, non finiscono qui. Grandine, il nuovo singolo, sarà infatti una collaborazione con mew. I due ex concorrenti dell’edizione di Amici 2023 sono infatti rimasti molto uniti e hanno deciso di mostrare quanto questo legame sia rimasto forte anche da un punto di vista artistico.

La cover di Grandine (Foto da comunicato stampa)

Grandine, il nuovo singolo di Holden ft mew

Il brano è stato scritto, composto e prodotto da Holden che ne parla infatti con grande affetto: “Grandine è un brano a cui sono molto legato e sono contento di averlo realizzato con mew e che mi accompagni verso il racconto di questa storia d’amore travagliata in cui i sensi di colpa picchiano come grandine sul vetro”. Si tratta di un brano dal ritmo malinconico che vuole farci riflettere su come affrontare i momenti di difficoltà nelle relazioni d'amore. Le voci intense di Holden e mew ci guidano attraverso ogni fase di queste difficoltà: dal senso di vulnerabilità all'istinto immediato di fuggire, fino alla rassegnazione per l’inevitabile fine di un amore.

Holden, a novembre il tour nei club italiani

Novembre è un mese di novità per Holden. Oltre all’uscita di questo nuovo singolo, a breve inizierà anche il suo tour nei club italiani. La prima tappa sarà quella del 13 novembre a Firenze, per poi perseguire verso Perugia – 14 novembre –, Bari – 16 –, Napoli – 17 –, due date a Roma il 19 e 20 novembre, Roncade – 23 –, Bologna – 24 –, Torino – 26 – e infine due eventi a Milano il 28 e il 29, per un totale di undici live. Le due date di Milano e quella di Roma del 19 novembre sono andate sold out, ma i biglietti per gli altri concerti sono ancora disponibili sul sito di Live Nation.