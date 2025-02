video suggerito

Testo e significato di Follemente, Levante scrive della paura dell’innamoramento per il film di Genovese Levante ha scritto Follemente, la canzone che fa da colonna sonora all’omonimo film di Paolo Genovese: ecco testo e significato della canzone. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Follemente è il titolo del nuovo film di Paolo Genovese, ma anche della canzone di Levante che fa da tema principale al film che vede nel cast Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria. Il brano accompagna i momenti finali del film e segna un ritorno alla musica per film da parte della cantautrice siciliana dopo aver composto tutta la colonna sonora di Romantiche, il film d'esordio da regista di Pilar Fogliati uscito nel 2023. La canzone accompagna un film che ha ottenuto un ottimo risultato al botteghino nel suo primo weekend in sala, raccontando cosa avviene nella mente di una coppia al primo appuntamento.

Testo di Follemente di Levante

E d'improvviso ha preso fuoco il cielo

Mi scuoto il corpo, sogno o è tutto vero?

La voce inciampa e perde le parole

Ciao, tu chi sei? Perché proprio l'amore?

Perché proprio l'amore?

E ti ho sorriso e non ti conoscevo

Tieni le chiavi, questo è il mio universo

Scusa il disordine, vado via spesso

Rimetti a posto se ti senti perso

Ma io domani non credo che arrivi

Domani non credo che ci sarò mai

Non credo che ci sarà un "noi"

Ah, se avessi solo un po' del tuo coraggio

Sarei adesso tutto quello che non sono stata mai

Ah-ah, ah, se questa è la misura del tuo abbraccio

Dovrò follemente scegliere di andare via da noi

Sei l'imprevisto che io non volevo

L'apparizione in viaggio, nel deserto

Vorrei nascondermi, ma non ho scampo

È solo un bacio il prezzo del riscatto?

E ti ho sorriso mentre ti perdevo

Dammi le chiavi, dammi il mio universo

Conservo il cuore, tu tieniti il resto

E non cercare in ogni cosa il senso

Sai, io domani non credo che ci sarò mai

Io non credo che arriverò mai

Non credo che ci sarà un "noi"

Ah, se avessi solo un po' del tuo coraggio

Sarei adesso tutto quello che non sono stata mai

Ah-ah, ah, se questa è la misura del tuo abbraccio

Dovrò follemente scegliere di andare via da noi

Follemente

Follemente

Via da noi

Prima o poi

Il significato di Follemente

Levante racconta lo spavento di un innamoramento, quel momento iniziale in cui alla passione si sovrappone la paura che arriva dalle emozioni che ti sconvolgono all'improvviso. E la cantautrice lo fa con immagini come questa: "Tieni le chiavi, questo è il mio universo, scusa il disordine, vado via spesso, rimetti a posto se ti senti perso" che sembra riferito proprio ai sentimenti della protagonista della canzone che vorrebbe il coraggio dell'altra persona. "Sei l'imprevisto che io non volevo, l'apparizione in viaggio, nel deserto. Vorrei nascondermi, ma non ho scampo è solo un bacio il prezzo del riscatto?" canta Levante.

Follemente la trama del film

La nuova commedia di Paolo Genovese racconta quello che succede nella mente di un uomo e una donna al primo appuntamento. Il regista, sfruttando anche un pattern che abbiamo già visto in un film come Inside Out, racconta le complessità della mente di due innamorati che si danno appuntamento per la prima volta, di come i pensieri si inseguono, dei bivi che scegliamo rispetto alle molteplici possibilità che ogni volta ci si aprono davanti: "FolleMente è la storia di un primo appuntamento, una divertente commedia romantica che ci fa entrare nei pensieri dei due protagonisti per scoprire i meccanismi misteriosi che ci fanno agire. Le varie personalità avranno voce e corpo e le vedremo discutere, litigare, gioire e commuoversi per cercare di avere il sopravvento e prendere la decisione finale".