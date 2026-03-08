Testo e significato di “Di abbattere le mura” di Nayt: da Murgia a Cucchi, l’esempio delle donne per costruire se stessi

Nayt a Sanremo 2026 – Marco Alpozzi / LaPresse

Oggi Nayt lo conoscono tante persone in più rispetto a dieci giorni fa, quando non aveva ancora calcato il palco del Festival di Sanremo. Con "Prima che", il rapper romano, una delle voci più importanti del rap italiano contemporaneo, è riuscito a farsi conoscere oltre i confini del genere e a riscuotere enorme consenso attorno alla sua canzone e al suo progetto. A Sanremo ha tenuto un profilo molto dritto, ha fatto tutte le interviste possibili, ma poco o niente format social: per Nayt il Festival era un modo per portare la sua musica sul palco più in vista per la musica italiana, cercando di non snaturarsi. E non lo ha fatto per aumentare la promozione né con il pezzo in gara che potrebbe stare in uno dei suoi album. Nessuna forzatura. Nel suo ultimo album "Lettera Q" c'è una canzone, "Di abbattere le mura (18 Donne)", che mostra quanto il suo lato conscious sia sempre più sviluppato: lasciate stare l'egotrip o i pregiudizi su trap e rap, perché questa canzone cade perfettamente l'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Tre minuti e trentacinque secondi in cui il rapper romano racconta tutte le donne che sono state fondamentali per il nostro Paese e per la sua formazione, con un sample, nel finale, del discorso della scrittrice Chiara Valerio al funerale di Michela Murgia.

Il testo di "Di abbattere le mura (18 Donne)"

Mhm-mhm, io

Io non sono Maria Lai e i suoi fili che collegano

Ho pensieri e sentimenti che non legano

Non ho perso un fratello come accadde a Ilaria Cucchi

Che mostrò a tutti un omicidio che altri non vedevano

Non ho visto l'inferno di Liliana Segre

La colpa di esser nata, l'amore che ha esternato

Non sono Michela Murgia e la sua lotta al patriarcato

Il suo sorriso, gli strumenti che ha lasciato

Non ho di Chiara Valerio l'impeto della cultura

Di Margherita Hack la ragione della scienza

Non sono Rosaria Costa e non ho

La tenerezza struggente che usò

Con cui rispose alla violenza

Io non sono Alda Merini, la poesia e l'elettroshock

Vestito incandescente che indossò andando via

Non sono Paola Zukar per l'hip hop

O Maura Gancitano che avvicina il mondo alla filosofia

Non sono la signora Anna che mi ha detto che l'amore è una carezza

In un giorno qualunque in cui cercavo il sole

Né Letizia Battaglia e la sua guerra alla mafia

Di Nancy Porsia so che non ho il suo coraggio

Come Gessica Notaro che ha continuato ad amare

O Giulia Cecchettin che invece ci ha provato

Io non sono mia madre e tutti i suoi sacrifici

Né mia nonna e i problemi con tre figli

Ma io che cosa sono? Davvero, chi sono?

La mia identità è un interrogativo a cui non rispondo

E per arrivare in fondo, per trovare me

A volte penso di dover sottrarre quello che c'è intorno

La luce dall'ombra, una donna da un uomo

Pianeta che non conosco, fuggire l'ignoto

E così, scordare ancora chi sono

Di certo io non sono te, che hai ancora tutto il tempo

Di abbattere le mura, di insegnare ad amare di nuovo

Oh-oh-oh

Ma tu non credere

Oh-oh-oh

A chi dipinge l'umano

Oh-oh-oh

Come una bestia zoppa

Oh-oh-oh

Grazie, amore mio, eh, come stai?

Oh-oh-oh

Michela Murgia dirà che questo posto è troppo piccolo, parlando di sé stessa al noi e del noi, noi tutti, come sé stessa.

Io sto abbastanza bene.

Secondo lei che cos'è l'amore?

Non credere a chi tinge tutto di buio pesto e di sangue.

È un sentimento, cos'è? È volersi bene, è volersi bene, non, non l'accoppiarsi, ma la pacca sulla spalla. Quanto mi manca mio marito.

Come la società, come se la società sia un problema suo. Spoiler: avrà ragione Michela Murgia anche domani, la società è un problema di ciascuno di noi e in questo consiste il gesto politico di Michela Murgia.

Il tuo destino è l'amore, nient'altro, nient'altro, nient'altro.

Il significato di "Di abbattere le mura (18 Donne)"

Nayt a Sanremo 2026 con i fiori – Marco Alpozzi : LaPresse

La canzone è un inno alle donne che hanno lottato per l'emancipazione, la giustizia sociale e la propria identità nel mondo. Le donne citate nell'articolo sono 17, a cui si aggiunge la poetessa Mariangela Gualtieri a cui si devono alcuni versi tratti dalla poesia "Bambina mia", nell'outro della canzone. Nell'outro ci sono anche alcuni stralci del discorso di Chiara Valerio al funerale di Michela Murgia. Tra le donne citate ci sono Ilaria Cucchi, Liliana Segre, Michela Murgia e la sua lotta al patriarcato, la ragione della scienza di Margherita Hack, la poesia di Alda Merini, Paola Zukar figura di spicco del rap italiano, la filosofa Maura Gancitano, la fotografa antimafia Letizia Battaglia, Giulia Cecchettin vittima di femminicidio, sua madre e sua nonna. Ma tutte queste donne, con i propri esempi, sono un'ispirazione per chiedersi: "Ma io che cosa sono? Davvero, chi sono? La mia identità è un interrogativo a cui non rispondo". Una canzone che riafferma la possibilità del rap di farsi voce di temi più alti e dell'importanza di abbattere le mura, soprattutto quelle costruite dal pregiudizio.