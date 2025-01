video suggerito

Testo e significato de La ballata dell’ospedale di Pierdavide Carone, tornata virale dopo Ora o mai più La partecipazione di Pierdavide Carone a Ora o mai più ha riportato in auge La ballata dell’ospedale, con cui il cantautore di Nanì e Di notte, esordì ad Amici. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pierdavide Carone ad Amici (sx) e a Ora o mai più (dx)

La partecipazione a Ora o mai più, programma in prima serata su Rai Uno, ha riportato in vista Pierdavide Carone, cantautore che trova popolarità grazie alla partecipazione ad Amici e che successivamente, oltre a scrivere "Per tutte le volte che…" la canzone che permetterà a Valerio Scanu di vicnere il Festival di Sanremo, sale sul palco dell'Ariston con Lucio Dalla, duettando in Nanì, 12 giorni prima che il cantautore bolognese morisse. E contemporaneamente alla partecipazione al programma, e i tantissimi complimenti social, anche alcune vecchie canzoni del cantautore sono tornate a macinare views e complimenti.

Il successo de La ballata dell'ospedale

Oltre a Nanì, appunto, e a Di notte, che lo stesso Carone ha cantato – nel programma condotto da Marco Liorni – con Gigliola Cinquetti, con cui si è esibito anche in Dio Come Ti Amo, i fan si sono ricordati pure de La ballata dell'ospedale, ovvero il primo singolo inedito che il cantautore portò ad Amici. Riascoltare quella canzone e rivedere l'esibizione di Carone, confrontandola con quelle di questi ultimi anni, è un'ottima occasione per rendersi conto di quanto sia cambiata la discografia italiana e anche l'atteggiamento che i cantanti del talent hanno davanti alle telecamere, al pubblico e ai professori.

Il testo de La ballata dell'ospedale

Ho il rene un po' strano, dilatato colturano

che per guadagnar sollievo ti darà

un odore strano ma non quanto lo straniero

che in degenza un'indecenza gli farà.

Ma che ci vuoi fare se mi son sentito male

idronefrosi con calcolo che sta

ben posizionato come un bimbo che non nato

dentro all'utero si gode il suo relax

Leggi anche Perché il ritorno di Pierdavide Carone a Ora O Mai Più è una bella notizia per la musica

Prima il pasticciere la sua voglia di dormire

ma non era tanto male questo no

poi giunse il tennista e fu amore a prima vista

ma guarito fu il paziente e se ne andò

Ed infine lui, si portò dietro i suoi guai

e gli odori che a nessuno augurerei

voglia di andar via mi convinse alla follia

mentre crebbe in me un po' di xenofobia

Mamma mia

Questo è l'ospedale, c'è chi scende e c'è chi sale

ma questo discorso no, per me non vale

Perché quando entrai la speranza persi ormai

da qui non si esce mai

Vedi sior dottore son guarito dal malore

mi riprendo dal torpore e vado via

no caro malato io mi sono affezionato

vade retro, vada a letto dorma un po'

ma cosa le ho fatto io sto diventando matto

nella selva dei malati non ci sto

a questa minestra preferisco la finestra

vendo l'anima e saluti al diavolo

Scapperò…

Questo è l'ospedale, c'è chi scende e c'è chi sale

ma questo discorso no, per me non vale

Perché quando entrai la speranza persi ormai

da qui non si esce mai

Ciao babbo natale, io non chiedo tanto

una finestra, un alberello e nient'altro

ma per favore raggiungimi qua

mi hanno scambiato l'ossigeno con l'anidride carbonica

Questo è l'ospedale, c'è chi scende e c'è chi sale

ma questo discorso no, per me non vale

Perché quando entrai la speranza persi ormai

da qui non si esce, non si esce, non si esce, mai!

Il significato de La ballata dell'ospedale

La ballata dell'ospedale riprende quella tradizione italiana – mutuata spesso dagli chansonnier francesi, come insegna Fabrizio De Andrè – delle ballate, appunto. Quella creata da Pierdavide Carone racconta dell'esperienza del protagonista e dei suoi compagni di reparto in degenza. Quando Maria De Filippi chiese al cantautore come mai avesse scelto quella canzone la risposta: "Posso dire che sono stato un mese in ospedale per un calcolo renale" come si legge nel libro "I sogni fanno rima. Il primo diario di Amici". E proprio nel libro racconta: "Inizio a cantare La ballata dell’ospedale. Lo faccio più con rabbia che con tecnica, perché questa, che è una protesta verso la sanità, ora è diventata la mia protesta un po’ verso tutti quelli che hanno provato a tarparmi le ali".

Il video dell'esibizione di Carone ad Amici

Qualche anno fa, a Fanpage, Carone ricordò questa canzone rifacendosi ad "approcci con tematiche che andavano oltre il canovaccio dell'amore e guardavano alla società e alle sue contraddizioni". Nel 2019 lo stesso cantautore postò il video di quella esibizione su Facebook, ricordando il momento: "Esattamente dieci anni fa, ricevetti un ‘sì', e fu uno di quei sì che ti cambia la vita… e infatti da quel sì in poi la mia vita non fu più la stessa. Da quel sì in poi tutti gli sforzi che avevo fatto per diventare un musicista, fino al giorno prima, in giro a suonare per tirar su qualche soldo, gli studi tra il liceo musicale e poi il conservatorio, il lavoro in autostrada per tirar su più di qualche soldo e anche per non dover sentirmi dire ogni volta ‘sì ok suoni, ma che fai?', tutti quegli sforzi trovarono un consenso popolare…".