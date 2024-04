video suggerito

Tananai in stampelle nerazzurre: il cantante si fa male festeggiando lo scudetto dell'Inter Dopo la festa scudetto per la vittoria dell'Inter in Piazza Duomo, Tananai si è mostrato con le stampelle su TikTok. Nella didascalia del video, una citazione al suo singolo Veleno: "Bella festa ieri tra parentesi".

A cura di Vincenzo Nasto

Tananai, profilo TikTok @Tananaimusica

Lo scorso 22 marzo, alla fine del derby di Serie A che ha visto l'Inter conquistare il 20° scudetto, la seconda stella, dopo la vittoria per 1-2 contro il Milan, la città di Milano è stata inondata dai tifosi interisti. Caroselli per le strade, tutto direzionato a Piazza Duomo, dove si è raccolta la tifoseria per festeggiare un traguardo storico, arrivato proprio con una vittoria durante il derby cittadino con il Milan. Tra i tifosi illustri, non poteva che esserci Tananai: da sempre il cantautore si è professato un fan della squadra, come viene testimoniato anche dalle storie Instagram legate al successo, pubblicate sul suo profilo. Poche ore dopo i festeggiamenti in Piazza Duomo, è comparso sul profilo TikTok del cantante, un video in cui il cantante si riprende con in mano delle stampelle nere e blu, come i colori sociali della squadra di Milano.

Le stampelle per la festa scudetto e il riferimento a Veleno

Nella didascalia del video pubblicato su TikTok, Tananai ha scritto: "Bella festa ieri tra parentesi". Il titolo inserito è un chiaro riferimento all'ultima canzone pubblicata dall'autore, Veleno, che ha superato in poche settimane 4 milioni di streaming su Spotify. Nel brano infatti, Tananai canta: "Belle labbra, tra parentesi ma aveva degli occhi un po' tristi". I grandi festeggiamenti di Tananai durante la celebrazione del 20° scudetto dell'Inter hanno quindi creato problemi di mobilità, un infortunio, al giovane cantautore milanese. Nella foto successiva, infatti si mostra a letto, ma solo poche ore dopo, condividendo un post sulla sua partecipazione al Concertone del Primo Maggio a Roma, ha scritto: "Daje che saltiamo comunque".

L'infortunio sul palco di Battiti Live con Fedez e Mara Sattei

Per Tananai non è la prima volta che è costretto alle stampelle: l'ultima volta era capitato lo scorso luglio 2022. Durante la sua esibizione, allora, sul palco di Battiti Live insieme a Fedez e Mara Sattei con La dolce vita, proprio Tananai era scivolato, cadendo all'indietro e rimanendo seduto a terra. Nelle ore successive, Fedez, nelle sue storie Instagram, aveva svelato le condizioni di Tananai: "Si torna a Milano, il Tana è leggermente infortunato, non abbiamo delle stampelle dietro quindi dobbiamo portarlo in braccio in aeroporto, evviva, grazie mille". Poco dopo, Tananai aveva pubblicato un selfie che lo ritraeva in un bagno con la scritta: "Mi racc non saltate se non sapete saltare che che vi sparaparapappaccate".