Stash non crede ai propri occhi: “Mi sono fermato per godere di questo momento inspiegabile” Stash dei The Kolors ha fatto il conto dei numeri di quest’anno magico per lui e la band grazie ai successi di canzoni come Italodisco e Un ragazzo, una ragazza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stash coi The Kolors a Sanremo 2024 (Marco Alpozzi/LaPresse)

Chissà se Stash e i Kolors immaginavano che Italodisco sarebbe stata una sorta di sliding door, quel momento in cui la loro vita poteva cambiare ancora una volta. Un anno fa, infatti, la band ex vincitrice di Amici era passata alla Warner e pubblicato una canzone, Italodisco, appunto, che serviva a rilanciare il loro progetto, cercando di affermare ancora una volta il loro stile musicale – perché i The Kolors, che piacciano o meno, sono una delle band italiane con il sound più riconoscibile – e cercare una strada nuova. E un anno dopo si trovano a rccogliere un successo importante e numeri incredibili.

E questo successo si è moltiplicato anche dopo la partecipazione al festival di Sanremo con "Un ragazzo, una ragazza", che al momento occupa la prima posizione nella classifica delle canzoni più trasmesse in radio e ieri ha ottenuto anche la sua prima certificazione di platino, raggiungendo le 100 mila copie tra download e stream, confermandoli come uno dei casi della musica italiana. Stash questa cosa la sa bene e per questo su Instagram ha spiegato di avere avuto bisogno di prendersi un attimo di pausa: "Scusatemi, oggi sono un po' sparito… Mi sono voluto fermare un attimo per godermi al massimo la sensazione che si prova in un momento come questo… È inspiegabile vi giuro!".

A quel punto, poi, il cantante ha fatto il conteggio dei numeri che la band ha accumulato in quest'anno, sbagliando leggermente il conto, senza che ciò svilisca l'importanza: "In dieci mesi siamo a quota 11 dischi di platino, 1 disco d'oro e 24 settimane al numero uno. Difficile da credere ma è tutto vero. Grazie". Oltre al disco di platino per la canzone di Sanremo, infatti, nella nuova tornata di certificazioni, Italodisco ha raggiunto la quinta certificazione (probabilmente l'errore è nell'averla raggiunta nella decima settimana del 2023) a cui si aggiunge quella della canzone nuova, mentre gli ori, tecnicamente, sono due ma si sono trasformati entrambi in platino.

Leggi anche Sanremo 2024 è ancora di più il Festival dei Record: 700mila copie certificate FIMI dopo 2 settimane

Al momento Un ragazzo, una ragazza, che si è classificata al sedicesimo posto a Sanremo, ha migliorato di molto il risultato dell'Ariston e oltre a essere prima in radio conta già oltre 20 milioni di stream su Spotify, mentre il videoclip è a 10 milioni di visualizzazioni a cui vanno aggiunti i 122 milioni di stream di Italodisco. Insomma, c'è di che essere contenti per i The Kolors che, in attesa dell'uscita del nuovo album, prossimamente si apprestano anche a due live, quello del 3 aprile quando saranno in concerto al Forum di Assago di Milano, dove hanno già annunciato la partecipazione di Geolier, e quella del 20 giugno all’Auditorium Parco della Musica – Cavea di Roma.