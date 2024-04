Per i suoi 90 anni parte con i nipoti per Londra: “Così abbiamo realizzato il desiderio di nonno Beppe”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Nonno Giuseppe e i suoi quattro nipoti a Londra – Foto dal profilo Instagram di Giuseppe.

"Mio nonno Giuseppe ha compiuto 90 anni il 5 novembre 2023. Ha sempre viaggiato tanto nella sua vita: è stato in India, in Russia, tante volte negli Stati Uniti, dove abbiamo anche dei parenti. Ma uno dei pochi posti in Europa dove non era mai stato era Londra".

A parlare è Matilde Rigon, 24enne di Reggio Emilia, che insieme alla cugina Maddalena ha contattato Fanpage.it per condividere un'esperienza fatta un mese fa con il ‘nonno Beppe‘ e i suoi cugini, un viaggio di quattro giorni a Londra. Un desiderio espresso proprio dal signor Giuseppe Mastropietro, lucano di origine e reggiano di adozione, per il suo 90esimo compleanno e realizzato dai quattro nipoti che sono riusciti a regalargli e regalarsi "un momento indimenticabile".

Al telefono Matilde ci spiega: "Lui sa che a me piace tantissimo organizzare e fare viaggi, così mi ha detto: ‘Mati, sai che non ci sono mai stato?'. All'inizio, quando gli ho risposto che ci saremmo potuti andare davvero, non era molto convinto perché nel 2021 ha avuto il Covid, è stato in ospedale un mese e suo fratello, che era più anziano, è morto".

Qualche mese dopo Giuseppe ha avuto anche un infarto. "Ma si è ripreso con grande forza, ne è uscito con una voglia di fare incredibile, nonostante l'età. – prosegue ancora la nipote – Dice sempre che siamo appesi a un filo e che si vuole godere proprio tutti i suoi giorni. Quindi, ho organizzato tutto, abbiamo chiesto il rinnovo del passaporto, perché era scaduto da 20 anni, e siamo partiti insieme, lui e i suoi nipoti, come aveva chiesto."

Nonno Giuseppe e i suoi quattro nipoti a Londra – Foto dal profilo Instagram di Giuseppe.

I ragazzi, che hanno tra i 21 e i 30 anni, sono stati richiamati da diversi Paese. "Mio cugino è un ingegnere aerospaziale e in questo momento sta facendo un dottorato: da due anni gira per l'Europa per fare ricerca e ora sta lavorando a Vilnius. – spiega Matilde – Io sono chimico farmaceutico e sono tornata a settembre da Barcellona, un altro cugino vive a Siviglia. Eravamo tutti un po' sparsi e a lui voleva un momento in cui eravamo tutti insieme, come quando eravamo piccoli".

Un viaggio che hanno deciso di ricordare anche con tante foto e un breve video in cui sono raccolti gli episodi più divertenti della vacanza. "Quando lo ha visto ci ha detto: ‘Dobbiamo farlo vedere a tutti!‘, perché è super fiero di questa cosa, racconta a tutti che è stato a Londra con i suoi nipoti". Anche il nonno ha condiviso gli scatti sui suoi profili social che, ci assicura Matilde, riesce a utilizzare con grande abilità.

"Il momento più divertente è stato sicuramente quando siamo andati in questa chiesa diroccata dove c'era uno scoiattolo molto amichevole. Mio nonno voleva che si avvicinasse, io avevo dei grissini, quindi lui ne ha chiesto uno per sé e uno per lo scoiattolo. Si sono messi a mangiarlo insieme, lui faceva tutte le facce, non ho mai riso così tanto", racconta ancora la ragazza.

Uno screen del video della vacanza di Giuseppe – Instagram @francescarigon_

"Gli abbiamo fatto anche mangiare i brownies e gli abbiamo detto: ‘Nonno, se ti piacciono devi dire: ‘So good!", e lui è stato al gioco. – ricorda la ragazza – Con nonno siamo davvero tanto vicini perché ha uno spirito molto giovanile. Possiamo raccontargli davvero tutto e ci capisce sempre, ci ascolta come un amico".

A Matilde chiediamo se è in programma un altro viaggio per nonno Giuseppe. "Ci sta facendo dei pensieri, io vorrei riportarlo a New York dalla sua famiglia, dove vivono i nostri parenti. Ci ha anche chiesto di tornare a Napoli e sicuramente organizzeremo. Dopo il viaggio ci aveva detto: ‘Ora mi riposo', ma la settimana scorsa ha già manifestato la voglia di ripartire".

Alcuni amici hanno detto a Matilde di voler fare anche loro quest'esperienza. "Io la consiglio assolutamente. – ci spiega – Nel preparare il programma ho inserito la metà delle cose che avrei visto da sola, ho cercato di scegliere in anticipo tutti i posti dove mangiare. Non bisogna far stancare troppo gli anziani e bidogna cercare di farli sentire tranquilli, sereni, organizzare le cose senza fretta. Io Londra la conoscevo già abbastanza bene e anche questo è stato importante".

Matilde tuttavia precisa: "Non lo abbiamo fatto camminare troppe ore, però lui ha fatto davvero tanto e siamo riusciti a visitare tutto quello che avevamo messo nel programma. Mia madre mi chiamava e mi diceva: ‘State attenti con il nonno', ma mentre noi siamo tornati a casa devastati, lui era freschissimo".

"Per me è stato bellissimo viaggiare insieme a tutti i miei cugini, mi sono sentita come quando eravamo piccoli. – conclude – Era tanto che non andavamo insieme da qualche parte. I nostri genitori inizialmente pensavano che fossimo tutti impazziti, credevano che il nonno stesse scherzando. Ma quando ha rinnovato il passaporto si sono convinti. E quando gli abbiamo fatto vedere il video si sono tutti emozionati, ci hanno detto: ‘Per il prossimo viaggio veniamo anche noi!‘".