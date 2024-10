video suggerito

Simon Cowell, l’uomo che creo i One Direction: “Devastato per la morte di Liam Payne” Arrivano le parole di Simon Cowell, mentore dei One Direction, sulla morte di Liam Payne: “Non sai mai davvero quanto ti importi di qualcuno finché non succede qualcosa del genere”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le parole di Simon Cowell erano probabilmente le più attese, dopo quelle dei componenti della band. Il giudice di X Factor è stato infatti il mentore degli One Direction, il loro creatore. Simon Cowell ha espresso tutto il suo profondo dolore e la devastazione per la tragica morte di Liam Payne: "Non sai mai davvero quanto ti importi di qualcuno finché non succede qualcosa del genere", ha dichiarato. Simon Cowell ha di fatto seguito la formazione del gruppo durante il talent show per poi metterli sotto contratto: "Liam, sono davvero devastato", ha scritto su Instagram.

Il ricordo di Simon Cowell

Queste le parole di Simon Cowell: "Liam, sono davvero devastato. Ho il cuore spezzato. E mi sento vuoto. Voglio che tu sappia quanto amore e rispetto ho sempre avuto per te. Ogni lacrima che ho versato è un ricordo di te". Simon Cowell ha continuato spiegando quanto sia difficile per lui trovare le parole in un momento così doloroso: "Oggi sono uscito e ho ripensato a tutti i momenti che abbiamo vissuto insieme".

Dicevo sempre che eri gentile, divertente, dolce, riflessivo, talentuoso, umile e concentrato. Amavi profondamente la musica e i fan. Non ti sei mai dimenticato di loro. Ti dissi, quando avevi 14 anni, che non era il momento giusto. E ci siamo promessi che ci saremmo rivisti.

Simon Cowell, infatti, rifiutò una sua candidatura ad X-Factor già a 14 anni: "Molte persone si sarebbero arrese. Tu no. Sei tornato e nel giro di pochi mesi il mondo intero sapeva chi era Liam".

"Ho sempre pensato a voi come fratelli

Il ricordo di Simon Cowell prosegue con un ricordo del loro incontro lo scorso anno, quando si sono ritrovati semplicemente per parlare da amici: "Mi raccontavi quanto eri orgoglioso di essere diventato padre," ha scritto Cowell, riferendosi al figlio di Payne, Bear, nato nel 2017 dalla relazione con Cheryl: "Ho incontrato Bear e ha il tuo sorriso, quel luccichio negli occhi che avevi tu. Sarà così orgoglioso di tutto quello che hai realizzato". Poi il messaggio a tutti i One Direction:

Ho sempre pensato a voi cinque come fratelli. E leggendo i messaggi di oggi, credo che lo foste davvero. Ora, Liam, vedo l'effetto che hai avuto su così tante persone. Te ne sei andato troppo presto. Riposa in pace, amico mio.