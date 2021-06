in foto: Tuono Pettinato (via Lucca Comics)

La scomparsa di Tuono Pettinato ha colpito il mondo del fumetto italiano. Andrea Paggiani, infatti, era considerato uno dei disegnatori più innovativi del panorama del fumetto italiano, in grado di spaziare tra diversi generi, usando la matita per disegnare biografie, ma anche per denunciare una certa pornografia mediatica per la cronaca, come avvenuto in Corpicino. Aveva solo 44 anni, Paggiani, che è scomparso a seguito di una lunga malattia. Sono stati tantissimi i suoi colleghi e non solo a volerlo ricordare, a spendere qualche parola per quello che tutti definivano un uomo gentile, un vero e proprio talento, come si può vedere dai suoi fumetti, il suo lascito, quello che permettereà anche in futuro di conoscere un pezzetto di Tuono, che se n'è andato nel giorno dell'anniversario della morte di Jorge Luis Borges dalla cui biblioteca aveva preso il nome (Tuono pettinato era uno dei libri della biblioteca fantastica dello scrittore argentino).

Quando si terranno i funerali

Tuono faceva parte anche dei Superamici, un collettivo che l'aveva visto protagonista assieme a disegnatori come Ratigher, LRNZ, Dottor Pira e Maicol & Mirco. E sono stati proprio loro, assieme alla famiglia a dare maggiori informazioni sia sulla camera ardente che sul funerale di Paggiani. Sulla loro pagina Facebook, infatti, a corredo di un fumetto sul funerale, appunto, hanno scritto che martedì 15 giugno, dalle 8 alle 20, ci sarà la camera ardente alla Pubblica Assistenza di Pisa, via Bargagna 2, mentre "mercoledì 16 giugno alle 15:30 saluteremo Tuono alla Chiesa di San Michele degli Scalzi di Pisa, via San Michele degli Scalzi 167. La famiglia e i Super Amici".

Il ricordo in Parlamento

La scomparsa del fumettista è arrivata anche in Parlamento grazie al pensiero che gli ha rivolto il deputato del PD Filippo Sensi, che ha voluto ricordarlo in Aula, spiegando che "Tuono Pettinato era uno degli intellettuali più rilevanti di questa nostra stagione, un nome da capo indiano mutuato dalla Babele di Borges, capace di osservare se stesso, il magnifico lavativo e noialtri, le strisce dei mediocri su Internazionale, con la stessa levità, senza compromessi". "Ci sono delle scomparse che ti segnano più di altre, e quella di Andrea colpisce in maniera enorme. Ci mancherai Andrea, non sentiremo più il tuo Tuono gentile. E non è giusto." si legge sul profilo del Comicon, mentre su quello di Lucca Comics si ricorda che "nel 2014 aveva vinto il Gran Guinigi come Miglior Autore Unico, ma la sua unicità era per noi in tanti piccoli gesti, nel suo raccontare per immagini con la sua ironia e autoironia".