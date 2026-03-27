Governo Meloni, le dimissioni di Gasparri e Santanchè agitano il centrodestra. Schlein: “Sta cadendo a pezzi”

Insieme alle dimissioni di Andrea Delmastro, martedì, sono arrivate anche quelle di Giusi Bartolozzi. La capo di gabinetto del ministro della Giustizia Nordio, considerata una figura estremamente influente all'interno del ministero, aveva alle spalle più di una controversia. L'ultima proprio durante la campagna referendaria, quando definì la magistratura un "plotone d'esecuzione". Insomma, i motivi per le dimissioni non mancavano (come anche nel caso di Delmastro). Non è ancora chiaro, però, come esattamente siano arrivate. La mattina di martedì, il ministro Nordio ha detto pubblicamente che la sconfitta al referendum non avrebbe avuto conseguenze dal punto di vista degli incarichi: nessuno lascia il suo posto, insomma. La sera, la sua capo di gabinetto e il suo sottosegretario hanno firmato le dimissioni. Nordio ha poi detto che l'addio di Bartolozzi è stato "spontaneo" e che quindi non ne era a conoscenza, la mattina.