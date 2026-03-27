Governo Meloni, le dimissioni di Gasparri e Santanchè agitano il centrodestra. Schlein: “Sta cadendo a pezzi”

Dopo le dimissioni di Daniela Santanchè è toccato a Maurizio Gasparri, che ha lasciato il ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato con la ‘benedizione' di Marina Berlusconi: le notizie dell'ultima ora sulla crisi interna al governo. Nei giorni precedenti si erano dimessi Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi. È un periodo di fibrillazione per il governo Meloni, che è stato anche superato nei sondaggi – pur di poco – dal centrosinistra. Elly Schlein ha attaccato, intervistata da Piazzapulita: "È un governo che sta cadendo a pezzi sotto il peso della propria arroganza".
Le dimissioni che Nordio aveva smentito fino all'ultimo: Bartolozzi lascia il ministero
Insieme alle dimissioni di Andrea Delmastro, martedì, sono arrivate anche quelle di Giusi Bartolozzi. La capo di gabinetto del ministro della Giustizia Nordio, considerata una figura estremamente influente all'interno del ministero, aveva alle spalle più di una controversia. L'ultima proprio durante la campagna referendaria, quando definì la magistratura un "plotone d'esecuzione". Insomma, i motivi per le dimissioni non mancavano (come anche nel caso di Delmastro). Non è ancora chiaro, però, come esattamente siano arrivate. La mattina di martedì, il ministro Nordio ha detto pubblicamente che la sconfitta al referendum non avrebbe avuto conseguenze dal punto di vista degli incarichi: nessuno lascia il suo posto, insomma. La sera, la sua capo di gabinetto e il suo sottosegretario hanno firmato le dimissioni. Nordio ha poi detto che l'addio di Bartolozzi è stato "spontaneo" e che quindi non ne era a conoscenza, la mattina.
Le prime dimissioni eccellenti del governo Meloni dopo il referendum: il caso Delmastro
Il sottosegretario Andrea Delmastro era sotto pressione da parte delle opposizioni già da prima che si votasse per il referendum, per il caso del ristorante aperto in società con Miriam Caroccia, figlia diciottenne dell'imprenditore e prestanome di mafia Mauro Caroccia. Se fino a prima del voto Giorgia Meloni aveva difeso – in modo piuttosto tiepido – Delmastro, dopo il voto le cose sono cambiate velocemente. Di fronte all'evidente volontà della presidente del Consiglio di dare l'impressione di una ‘svolta', il sottosegretario alla Giustizia ha lasciato l'incarico. La versione ufficiale, data da Fratelli d'Italia, è che invece le dimissioni fossero già concordate, e che sarebbero arrivate a prescindere dal risultato.
Governo Meloni, ultime news in diretta dopo le dimissioni di Santanchè e Gasparri
Continua il periodo di caos nel centrodestra e nel governo Meloni. Dopo la raffica di dimissioni nel governo – Andrea Delmastro, Giusi Bartolozzi e poi Daniela Santanchè – anche Forza Italia è stato colpito dalle conseguenze della sconfitta al referendum. Il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri è stato spinto (anche se lui ha affermato che si trattava di una scelta spontanea) a lasciare il suo incarico, sostituito da Stefania Craxi. La sostituzione è stata salutata con favore anche da Marina Berlusconi.