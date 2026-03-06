San Marino Song Contest 2026: scaletta, orario e dove vedere la finale in diretta tv e streaming

Dolcenera e Rosa Chemical per il San Marino Song Contest 2026

È stato completato il cast dei finalisti del San Marino Song Contest 2026, in onda il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana con la conduzione di Simona Ventura. Giovedì 5 marzo si è tenuta la seconda semifinale, completando, così, il quadro totale di coloro che si giocheranno le proprie carte per tentare di rappresentare la Repubblica al prossimo Eurovision Song Contest 2026 che si terrà alla Wiener Stadthalle a Vienna, in Austria, dal 12 al 16 maggio, in seguito alla vittoria di JJ con la canzone "Wasted Love". Sono tantissimi gli artisti internazionali che ogni anno cercano di accedere alla competizione attraverso il contest sanmarinese. La Rai si è impegnata molto nella promozione del concorso, la finale, infatti, oltre che su San Marino Rtv al canale 550, andrà in onda anche su RaiPlay e su Rai Radio2. Questa sera, ospite d'eccezione è Elettra Lamborghini, protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo con la canzone "Voilà". La cantante si aggiunge a Tommy Cash, rapper estone che lo scorso anno si è classificato terzo, Al Bano e Cristiano Malgioglio. A rappresentare l'Italia in Austria, invece, sarà Sal Da Vinci con "Per sempre sì", vincitore sul palco dell'Ariston.

La scaletta di San Marino Song Contest 2026

Non è ancora certa la scaletta precisa dei concorrenti che si contenderanno la finale del San Marino Song Contest. Ma sappiamo che ci sono nomi noti del panorama musicale italiano, in rappresentanza di vari generi. A cercare di accompagnare Sal Da Vinci a Vienna, infatti, ci sono artisti come Dolcenera con "My Love", Molella insieme a Maxè con "Fever", Paolo Belli con "Bellissima", Rosa Chemical con "Mammamì" e L'Orchestraccia con "Cara madre mia": tutti loro hanno ricevuto una wild card. Ma un altro nome noto è quello della sanmarinese Senhit che ci prova insieme a Boy George con "Superstar". Negli ultimi anni il concorso della repubblica del Monte Titano è stato usato da molti artisti italiani per cercare di trovare una vetrina europea. Ci hanno provato, tra gli altri, artisti come Gabry Ponte, che vinse lo scorso anno, ma anche Marco Carta, Pierdavide Carone, Bianca Atzei, Marcella Bella, Loredana Bertè, i Jalisse, gli Eiffel 65 e Achille Lauro che ci provò nel 2022 quando il concorso si chiama ancora "Una voce per San Marino". Ecco l'elenco dei finalisti di quest'anno:

Andreas Habibi ft. AURA (Emirati Arabi Uniti) – All we need is love

Anna Smith – Svizzera – Bruised

Dolcenera (Italia) – My love

Edward Maya ft. William Imola (Romania/Italia) – Balla

Inis Neziri (Albania) – In My Head

IUNA – Italia – Freedom Calling

Kelly Joyce (Francia) – Oh là là

KLEM – Italia – OK RESPIRA

L’Orchestraccia (Italia) – Cara madre mia

Luka Basi – Slovenia – CHICOLO

Magdalena Tul – Polonia – I’ll Be Around

MARAAYA – Slovenia – ALU ALU

Matias Ferreira – Spagna – PAURA

MYKY – Italia – Outta Tune

Molella ft. Maxè (Italia) – Fever

ORPHY – Repubblica Ceca/Ucraina – Rise Again

Pellegrina Pibigas – Italia – Il giorno che arrivarono gli alieni

Paolo Belli (Italia) – Bellissima

Rosa Chemical (Italia) – Mammamì

Senhit ft. Boy George (Italia/Inghilterra) – Superstar

Dove vedere la finale di San Marino Song Contest 2026

Questa sera, chiunque potrà vedere la finale del San Marino Song Contest in televisione. Oltre che su San Marino Tv – visibile su Tivùsat e Sky alla LCN unificata 550 in HD, mentre sul DTT continua a trasmettere in SD – la finale sarà disponibile anche in diretta su RaiPlay stasera, 6 marzo, con la conduzione di Simona Ventura. La Rai ha anche dato la possibilità di seguire le semifinali pubblicate on demand il 4 e 5 marzo. Tutti i contenuti on demand saranno disponibili su RaiPlay a questo link. Anche RaiPlay Sound trasmetterà in diretta la finale su Radio2, con la conduzione di Martina Martorano.

Leggi anche Gianna Pratesi ospite a Sanremo 2026: la storia della centenaria che fu tra le prime donne a votare

A che ora inizia la finale di San Marino Song Contest

La serata finale del San Marino Song Contest partirà alle 20.30, con un'anteprima di dieci minuti alle 20.20. La durata complessiva sarà di circa tre ore e mezza, visto che la chiusura è prevista a mezzanotte, quando partirà il palinsesto notturno. La Rai ha scelto di affidare la conduzione a Simona Ventura, uno dei volti più noti della televisione italiana, reduce dalla conduzione dell'ultima edizione del Grande Fratello. La televisione pubblica l'ha scelta perché considerata "tra le figure più riconoscibili e influenti della televisione italiana, conduttrice, giornalista, regista e produttrice" e in grado di portare "al San Marino Song Contest oltre trent'anni di esperienza sui grandi palcoscenici del piccolo schermo". La Direzione Artistica è affidata, per il secondo anno consecutivo, a Massimo Bonelli.