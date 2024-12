video suggerito

Samuele Bersani è guarito, l'annuncio sui social: "Qualcosa che voglio festeggiare con voi" Samuele Bersani ha comunicato sui social di stare bene, dopo l'annuncio dello scorso novembre: "Posso finalmente dire, anzi urlare, che sono guarito".

A cura di Ilaria Costabile

Samuele Bersani annuncia su Instagram: "Posso dire che sto bene, sono guarito". Il cantante ha pubblicato un post in cui ha condiviso con i suoi fan la lieta notizia. Lo scorso 7 novembre aveva comunicato di doversi fermare per problemi di salute che lo avevano costretto a rinunciare al suo tour nei teatri. Il peggio sembra essere passato.

L'annuncio di Samuele Bersani

È nel giorno della Vigilia di Natale che il cantautore ha voluto comunicare ai suoi fan una notizia impossibile da non condividere e scrive un post, accompagnato dalla didascalia: "Qualcosa che voglio festeggiare insieme a voi con un abbraccio gigantesco". Nel post, infatti, si legge:

In quest'ultimo periodo non è passato un giorno senza che qualcuno di voi mi sia stato accanto con un pensiero, un incoraggiamento, un abbraccio o un gesto di vicinanza. Questa continua compagnia, mi ha aiutato concretamente a trovare la spinta per affrontare ogni cosa, senza la paura frenante che invece avrei provato se fossi stato da solo. Ho avuto la fortuna di sentirvi sempre al mio fianco e ora posso finalmente dire, anzi urlare, che sto bene, sono guarito.

I messaggi per Samuele Bersani

Tantissime le manifestazioni d'affetto da parte di amici e colleghi che hanno commentato il post pubblicato in queste ore dal cantautore, tra cui e messaggi vari, personaggi della musica e dello spettacolo si sono uniti nei festeggiamenti per una notizia così importante. Era stato proprio con un post sui social che Samuele Bersani aveva comunicato di doversi fermare per problemi di salute, pur senza specificare quali sarebbero state le cure che avrebbe dovuto affrontare:

Non è facile dire quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all'altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po' di tempo, lontano dai palchi.

Queste le parole con le quali aveva annunciato lo stop forzato del suo tour, poi aggiungendo: "Tornerò presto. E lo dico con tutto l'affetto che ho, contando di sentire il vostro, che oggi serve più di sempre". Vicinanza che, come lui stesso ha scritto nel suo post, non è mancata e che lo ha sostenuto in questo periodo difficile.