Roger Waters contro Ozzy Osbourne: “È stato in tv per centinaia di anni con la sua idiozia e la sue assurdità”

Roger Waters si scaglia contro Ozzy Osbourne durante la sua ospitata in un podcast. Il cantante dei Pink Floyd non si risparmia e lo accusa di essere stato in tv nonostante la sua idiozia. La risposta del figlio del frontman dei Black Sabbath è piuttosto eloquente.

Ospitato in una delle puntate del podcast The Indipendent Ink, noto per gli irriverenti commenti politici, critiche culturali, nonché esternazioni polemiche e sarcastiche, Roger Waters si è lasciato sfuggire alcune esternazioni, particolarmente forti, sull'ormai defunto Ozzy Osbourne. Le sue parole non sono andate a genio al figlio del frontman dei Black Sabbath che, infatti, si è subito scagliato contro il cantante.

Roger Waters si scaglia contro Ozzy Osbourne

La star dei Pink Floyd si è scagliato contro i media che, a suo avviso, preferiscono distrarre il pubblico parlando di personaggi come Taylor Swift o del "fondoschiena di Kim Kardashian", ma a questa lista di personalità che non meriterebbero attenzione, introduce anche il volto dei Black Sabbath:

Ozzy Osbourne, che è appena morto, che Dio lo benedica. In qualunque stato si trovasse in tutta la sua vita. Non lo sapremo mai, anche se è stato in Tv per centinaia di anni con la sua idiozia e le sue assurdità.

Nemmeno la carriera musicale di Osbourne sembra essere di suo gradimento: "La musica, non ne ho idea. Non me ne potrebbe fregare un c****. Non mi interessano i Black Sabbath. Non mi è mai importato. Non mi interessa mordere la testa dei polli o qualsiasi altra cosa facciano. Non me ne frega". Quando gli si fa notare che, in realtà, si trattava di un pipistrello e non di un pollo: "Oh mio Dio, è anche peggio, vero? Non lo so, è peggio mordere la testa di un pipistrello o di un pollo?". Insomma, Waters non è apparso affatto benevolo nei confronti del collega ormai scomparso, a dimostrazione del fatto che, ormai, non applica più alcun filtro alle sue dichiarazioni.

La risposta del figlio di Ozzy Osbourne

Non è tardata ad arrivare la replica del figlio di Ozzy Osbourne, ovvero Jack, anche lui nel mondo della musica. Su Instagram pubblica un messaggio in cui, rivolgendosi a Waters dice: