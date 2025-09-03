Musica e Cultura
video suggerito
video suggerito

Roger Waters contro Ozzy Osbourne: “È stato in tv per centinaia di anni con la sua idiozia e la sue assurdità”

Roger Waters si scaglia contro Ozzy Osbourne durante la sua ospitata in un podcast. Il cantante dei Pink Floyd non si risparmia e lo accusa di essere stato in tv nonostante la sua idiozia. La risposta del figlio del frontman dei Black Sabbath è piuttosto eloquente.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Ilaria Costabile
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ospitato in una delle puntate del podcast The Indipendent Ink, noto per gli irriverenti commenti politici, critiche culturali, nonché esternazioni polemiche e sarcastiche, Roger Waters si è lasciato sfuggire alcune esternazioni, particolarmente forti, sull'ormai defunto Ozzy Osbourne. Le sue parole non sono andate a genio al figlio del frontman dei Black Sabbath che, infatti, si è subito scagliato contro il cantante.

Roger Waters si scaglia contro Ozzy Osbourne

La star dei Pink Floyd si è scagliato contro i media che, a suo avviso, preferiscono distrarre il pubblico parlando di personaggi come Taylor Swift o del "fondoschiena di Kim Kardashian", ma a questa lista di personalità che non meriterebbero attenzione, introduce anche il volto dei Black Sabbath:

Ozzy Osbourne, che è appena morto, che Dio lo benedica. In qualunque stato si trovasse in tutta la sua vita. Non lo sapremo mai, anche se è stato in Tv per centinaia di anni con la sua idiozia e le sue assurdità. 

Nemmeno la carriera musicale di Osbourne sembra essere di suo gradimento: "La musica, non ne ho idea. Non me ne potrebbe fregare un c****. Non mi interessano i Black Sabbath. Non mi è mai importato. Non mi interessa mordere la testa dei polli o qualsiasi altra cosa facciano. Non me ne frega". Quando gli si fa notare che, in realtà, si trattava di un pipistrello e non di un pollo: "Oh mio Dio, è anche peggio, vero? Non lo so, è peggio mordere la testa di un pipistrello o di un pollo?". Insomma, Waters non è apparso affatto benevolo nei confronti del collega ormai scomparso, a dimostrazione del fatto che, ormai, non applica più alcun filtro alle sue dichiarazioni.

Leggi anche
Guido Costamagna detto Big Talu morto a 60 anni, è stato fonico di Subsonica e Afterhours: "Un monumento"

La risposta del figlio di Ozzy Osbourne

Non è tardata ad arrivare la replica del figlio di Ozzy Osbourne, ovvero Jack, anche lui nel mondo della musica. Su Instagram pubblica un messaggio in cui, rivolgendosi a Waters dice:

Ehi Roger Waters. Vaffan****. Quanto sei diventato patetico e fuori dal mondo. L'unico modo in cui sembra che tu riesca ad attirare l'attenzione ultimamente è vomitare stronz*** sulla stampa. Mio padre ha sempre pensato che fossi uno str****. Grazie per avergli dato ragione.

Musica e Cultura
0 CONDIVISIONI
Immagine
guerra a
gaza
Aerei israeliani a Sigonella e sul canale di Sicilia. AVS: “Vogliono spiare la Flotilla?”
La Global Sumud Flotilla e la necessità di rilanciare la lotta per lo Stato palestinese
Valerio Nicolosi
Bombe israeliane su Gaza, morti altri due giornalisti palestinesi: "Uccisi senza pietà"
Quando arriva a Gaza la Global Sumud Flotilla, quante navi sono e dove partono
Il governo israeliano dice che chi riconosce lo Stato di Palestina vivrà il terrorismo sulla sua pelle
Israele minaccia la Global Sumud Flotilla: "Li tratteremo come terroristi". Lapiccirella: "Noi andiamo avanti"
Portuali genovesi sfidano Israele: “Se perdiamo contatto con la Flotilla, bloccheremo l’Europa”
Antonio Mazzeo: "Con Freedom Flottilla portiamo umanità dove non c'è. Israele usa gli aiuti come arma di guerra"
Come seguire la Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza: è importante avere i dati in tempo reale
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Musica e Cultura
api url views