Riecco i Maneskin, Rush! è certificato disco di platino: dalle critiche al Rush World Tour Rush dei Maneskin, l'ultimo album della band pubblicato il 20 gennaio 2023, è stato certificato doppio disco di platino da FIMI. Si chiude un ultimo cerchio per il disco, dopo la deluxe e il tour internazionale.

A cura di Vincenzo Nasto

Maneskin, foto di Fabio Germinario

Com'era accaduto per Il ballo della vita, ma anche per Teatro D'Ira vol.1, Rush!, l'ultimo album dei Maneskin pubblicato lo scorso 20 gennaio gennaio 2023, è stato certificato doppio disco di platino da FIMI. Un risultato atteso, e lo testimoniano i numeri del Rush World Tour e quelli del progetto raccolti su Spotify, che già lo scorso agosto aveva superato il miliardo di stream. Dall'altra parte, Rush era stato anche al centro di polemiche e critiche nei giorni successivi all'uscita, con i portali internazionali che più volte hanno criticato l'opera, talvolta spostando anche il mirino delle critiche sull'immagine della band. C'era anche chi, come l'edizione americana di Rolling Stone, aveva sottolineato come i Maneskin fossero "l'unica rock band che può influenzare la cultura popolare".

Il tour internazionale e la vittoria agli MTV VMA 2023

Lo scorso 20 novembre sarebbe arrivato anche la deluxe del progetto, in cui venivano aggiunti cinque brani, tra cui anche alcuni ascoltati già nei mesi precedenti durante il Rush World Tour: da Honey (Are U Coming?), Valentine, Off My Face, The Driver a Trastevere. Solo qualche mese prima, il 13 settembre, la band si era esibita al Prudential Center di New York durante gli MTV VMA 2023. I Maneskin avevano cantato Honey (Are U Coming?), un'esibizione che aveva coinvolto anche Taylor Swift, che dal suo posto aveva lanciato un bacio al frontman Damiano David. Ma le sorprese non erano finite, anche perché, per il secondo anno consecutivo, la band aveva conquistato un premio nella competizione, questa volta nella categoria Best Rock con il brano The Loneliest. Il successo li ha resi i primi italiani ad aver firmato due vittorie consecutive, dopo quella nel 2022 con I Wanna Be Your Slave. Ma anche i secondi in assoluto ad essersi aggiudicati le due categorie, solo dopo i Green Day.

Il ritorno in Italia e la vetta su Spotify

I Maneskin avevano vissuto anche il momento di abbraccio collettivo con il pubblico italiano, anche se con il disco più internazionale dalla loro formazione, solo qualche mese prima. Con il doppio appuntamento, sia allo stadio San Siro di Milano, sia allo stadio Olimpico di Roma, i Maneskin erano ritornati in Italia, dopo il matrimonio che aveva sancito l'uscita del loro disco. Nel frattempo, parallelamente alla doppia certificazione di platino per Rush, i Maneskin sono ritornati al primo posto su Spotify tra i protagonisti della musica italiana con più ascoltatori mensili su Spotify. Un risultato che non viene minimamente influenzato anche dai numeri del Festival di Sanremo 2024, con la band romana che mantiene i 21 milioni, mentre tra i concorrenti della kermesse i più "vicini" sono, in parità numerica, Geolier e i Ricchi e Poveri a quota 7,3.