Riccardo Muti direttore d'orchestra del Capodanno di Vienna 2025: opera e orari per seguire il concerto Riccardo Muti, uno dei più grandi direttori d'orchestra al mondo, dirigerà per la settima volta il concerto di Capodanno di Vienna, dando spazio all'opera di una compositrice della famiglia Strauss. L'evento potrà essere seguito su Rai2 e in replica su Rai5.

A cura di Ilaria Costabile

Riccardo Muti è uno dei più grandi direttori d'orchestra al mondo, per la settima volta, stabilendo un personalissimo traguardo, dirigerà l'Orchestra Filarmonica di Vienna. Il Concerto di Capodanno 2025 ruoterà attorno all'opera di una compositrice donna, Constanze Geiger, con la sua Ferdinandus Walzer, composta all'età di soli dodici anni. Muti, che ha girato i più importanti teatri del mondo, è stato direttore musicale del Teatro alla Scala e nel 2015 ha fondato la "Riccardo Muti Italian Opera Academy".

Quando e dove vedere il Concerto di Capodanno di Vienna

Il Concerto di Capodanno di Vienna, diretto dal Maestro Riccardo Muti, sarà trasmesso in Italia su Rai 2 alle 13:30 e in replica su Rai 5 alle 21:15. Il concerto, che come ogni anno proporrà brani del vasto repertorio della famiglia di Johann Strauss, grazie alla TV è seguito in oltre 90 Paesi.

La longeva carriera di Riccardo Muti

Nato a Napoli, Muti vive in Puglia fino ai 16 anni, concludendo gli studi liceali a Napoli, dove inizia a studiare pianoforte con Vincenzo Vitale conseguendo il diploma al Conservatorio di san Pietro a Majella. Nel 1960 si avvicina alla direzione d'orchestra, seguito dal maestro Ugo Ajello. Nel 1962 si trasferisce a Milano, invitato da Jacopo Napoli, divenuto direttore del Conservatorio di Milano, dove studia composizione con Bruno Bettinelli e direzione d'orchestra con Antonino Votto.

I teatri europei e la direzione del Teatro della Scala

Muti ha portato avanti la sua carriera dirigendo le più importanti orchestre del mondo, dal Teatro alla Scala di cui è stato anche direttore musicale dal 1986 al 2005, ha diretto produzioni operistiche anche al Teatro dell'Opera di Roma, a Firenze, Napoli, Filadelfia, Monaco, Vienna, Londra, Liegi e al Ravenna Festival. È stato spesso ospite dei Berliner Philharmoniker e dei Wiener Philharmoniker, due delle orchestre più famose al mondo e, d'altronde, non sono mancate anche direzioni internazionali come nei teatri di Hong Kong, passando anche per Giappone e Corea. Per non dimenticare gli esordi, nel 2010, al Metropolitan Opera House di New York.

Riccardo Muti dirige la Ferdinandus Walzer al concerto di Capodanno di Vienna

Riccardo Muti è il protagonista del tradizionale appuntamento con Concerto di Capodanno al Musikverein di Vienna, il 1° gennaio 2025. Come già anticipato, il maestro raggiunge così un traguardo importante, poiché sarà il settimo concerto di Capodanno da lui diretto. Dal 1994, infatti, a più riprese ha guidato l'Orchestra Filarmonica di Vienna in edizioni che sono diventate memorabili, a cui milioni di persone assistono in televisione, considerando l'evento di prestigio e di portata internazionale.