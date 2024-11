video suggerito

Reunion Oasis, l’assicurazione dei produttori: Liam e Noel Gallagher saranno pagati solo dopo i concerti La clausola “anti-Gallagher”: gli organizzatori pagheranno Liam e Noel solo dopo ogni concerto portato a termine. I due intascheranno più di 80 milioni di sterline a testa, ma non dovranno litigare. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Liam e Noel Gallagher saranno pagati tantissimo per il loro tour di reunion degli Oasis, ma solo dopo averlo terminato. Arrivano delle indiscrezioni dal Sun: secondo il tabloid britannico, gli organizzatori hanno insistito per inserire una clausola importantissima, che potremmo chiamare "anti-Gallagher". In pratica, considerato il caratteraccio di entrambi, gli organizzatori daranno loro il compenso pattuito solamente a tour terminato. Il conguaglio per i concerti è astronomico, una cifra folle.

Quanto riceveranno Liam e Noel Gallagher

Liam e Noel Gallagher riceveranno una cifra blu per il loro tour: 6 milioni di sterline (la cifra è da dividere per due) per ogni concerto solo dopo essersi esibiti. Una cifra da record che porterebbe i fratelli Gallagher ad assicurarsi, alla fine del tour, più di 80 milioni di sterline a testa. Ecco che una nuova lite avrebbe un effetto devastante per l'economia dell'intera operazione.

L'annuncio dell'annullamento di 50mila biglietti

Intanto, dopo le polemiche avvenute nei primi giorni di settembre per la vendita dei biglietti del reunion tour degli Oasis, nelle scorse ore, Ticketmaster ha deciso di annullare oltre 50mila biglietti per le date nel Regno Unito e in Irlanda. I biglietti sarebbero stati invalidati a causa di violazioni come l'acquisto di più di quattro biglietti per nucleo familiare, ma anche l'utilizzo di più identità per acquistare i biglietti, nonché l'affidamento a servizi VPN e più carte di credito. I biglietti verranno messi, di nuovo, a disposizione dei fan sulla piattaforma Ticketmaster. Non sono stati ancora chiariti i tempi di reimmissione sul mercato dei 50mila biglietti, ma è una notizia che rincuora quanti non sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti, ovvero più di dieci milioni di persone nel mondo. Non sarà una passeggiata riuscire ad accaparrarseli.