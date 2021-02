Si intitola ‘Questo giorno che incombe‘ ed è il nuovo romanzo di Antonella Lattanzi, edito da HarperCollins candidato al Premio Strega 2021 da Domenico Starnone. La scrittrice e sceneggiatrice pugliese, che vive a Roma da anni, torna dopo il successo di ‘Una storia nera‘ (Mondadori, 2017) tradotto in dieci paesi e la sceneggiatura de ‘Il campione' film Nastro d'Argento per l'Opera Prima di Leonardo D'Agostini. Il libro di Lattanzi è al tempo stesso romanzo psicologico, storia di un matrimonio, racconto della maternità e delle sue ambiguità. Un libro che riscrive, tra verità e finzione, una storia vera, trovando ispirazione in un episodio di cronaca avvenuto a Bari nel palazzo dove l’autrice, bambina, è cresciuta.

"Da piccola a Bari ci trasferimmo in un nuovo condominio. Un uomo avvicinò mio padre e gli disse che poco tempo prima una bambina era scomparsa. Ho sempre saputo che questa storia avrei dovuto raccontarla" ha dichiarato durante l'intervista la scrittrice classe 1979.

‘Questo giorno che incombe' racconta la storia di una giovane donna si trasferisce con il marito e le figlie in un condominio apparentemente perfetto, trasformandosi grazie a un ritmo incalzante in un'indagine tra gli abissi e le pieghe dell’animo umano. Con una lingua elegante e ipnotica, la scrittrice barese racconta il sospetto, la speranza, il dolore, la passione, in un romanzo che lascia il lettore senza fiato, confermando il suo straordinario talento. "Nelle mie storie parto sempre da un fatto vero per poi inventare, è il modo di procedere e di credere nelle possibilità del romanzesco."