Quanto costa il biglietto per partecipare al Concerto di Capodanno di Vienna 2022 Uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’anno è senza dubbio il concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna. Ecco tutte le info compreso il costo del biglietto.

A cura di Redazione Cultura

Daniel Barenboim (Photo by Carsten Koall/Getty Images)

Il Concerto di Capodanno di Vienna è uno degli appuntamenti culturali più importanti dell'anno e dell'inizio dell'anno nuovo. Anche l'1 gennaio 2022, quindi, si ripeterà questa consuetudine che è l'appuntamento più importante del trittico di appuntamenti che vede anche l’Orchestra Filarmonica di Vienna esibirsi la mattina del 30 dicembre, replicare la Vigilia di Capodanno, esibendosi alle 19.30 del 31 dicembre e infine, appunto, il concerto più conosciuto che si tiene l'1 gennaio e che andrà in onda su Rai2 a partire dalle 13.30. Quest'anno a dirigerlo sarà Daniel Barenboim, uno dei Direttori d'orchestra più conosciuti al mondo che dirigerà l'orchestra dalla Golden Hall della Musikverein di Vienna per un pubblico ristretto rispetto al solito, che ha pagato tra i 35 ai 1200 euro per assistere al concerto evento. I biglietti sono acquistabili esclusivamente online e da febbraio sarà possibile acquistare quelli per i concerti che si terranno tra il 2022 e il 2023. Il concerto è un appuntamento speciale per la città di Vienna, sia per l'importanza che ha avuto nel tempo sia perché è un evento trasmesso in oltre 90 Paesi e seguito da milioni di persone in tutto il mondo.

Il costo dei biglietti nella Sala dorata del Musikverein per il concerto di Capodanno 2022

Il tradizionale concerto di Vienna torna anche con il pubblico in sala dopo che, a causa delle restrizioni Covid, nel 2021 era stato fruibile solo in streaming e in televisione. I biglietti per assistere al concerto sono estratti a sorte e costano dai 35 ai 1200 euro a seconda del posto in sala, mentre sono più economici per gli altri due concerti, che hanno lo stesso programma del concerto principale. Per entrare sarà d'obbligo seguire il modello "2G", ovvero quello che prevede che sia permesso l'ingresso solo a chi si è vaccinato (geimpft) o per chi è guarito (genesen) dal Covid-19 con l'obbligo della mascherina da tenere in sala per tutta la durata del concerto.

Come acquistare i biglietti per vedere il Concerto di Capodanno di Vienna 2022

Una delle caratteristiche precipue del concerto di Capodanno dell'Orchestra Filarmonica di Vienna è anche la totale equità nella possibilità di essere estratti per assistere al concerto. L'estrazione dei biglietti, infatti, è avvenuta dall'1 al 30 aprile 2021, quando sono state aperte le iscrizioni al sorteggio. Per partecipare c'è stato bisogno di registrarsi al sito della Wiener Philharmoniker che dà l'accesso all'area personale con tutte le info per gli acquisti e lo stato dell'estrazione, a quel punto sarà possibile decidere le categorie di prezzo e i concerti prescelti, con la possibilità di iscriversi una sola volta a ciascuno dei concerti, con un massimo di possibilità di acquisto di due biglietti per il concerto dell'1 gennaio. La comunicazione dell'avvenuta vittoria del sorteggio è avvenuta a maggio. Inutile, quindi cercare ancora biglietti, l'appuntamento è per il concerto 2022/2023, con l'iscrizione che sarà disponibile dall'1 al 28 febbraio 2022.

Il programma del concerto del 1 gennaio 2022

Il programma del concerto di Capodanno di Vienna 2022 prevede esibizioni dalle opere dei fratelli Josef, Eduard e Johann Strauss, di Joseph Hellmesberger jr e di Carl Michael Ziehrer con apertura che è affidata alla "Phoenix March" di Josef Strauss. Questo il programma completo: