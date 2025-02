video suggerito

Prima intervista di Kate Cassidy, fidanzata di Liam Payne: "Non ero lì perché ero tornata a casa per il cane" Kate Cassidy, ex fidanzata di Liam Payne degli One Direction, morto lo scorso ottobre, ha dato la prima intervista dopo la scomparsa dell'artista.

A cura di Redazione Music

Kate Cassidy e Liam Payne (via IG Cassidy)

Kate Cassidy, ex fidanzata di Lyam Payne e influencer statunitense, ha dato al tabloid inglese The Sun la prima intervista dopo la tragica morte dell'ex One Direction in Argentina. La donna ha spiegato che se avesse mai immaginato quello che sarebbe potuto accadere al compagno non sarebbe mai andata via dal Paese sudamericano. Cassidy, che era fidanzata con il cantante dal 2022, ha parlato di "tragico incidente": "Non mi sembra ancora del tutto vero che lui non sia più qui (…) Sto cercando di essere la persona migliore che posso essere, ma sento che la mia vita è cambiata così tanto. Penso a Liam ogni secondo di ogni giorno".

Lyam Payne è morto lo scorso ottobre dopo una caduta dal balcone della sua stanza a Buenos Aires, in Argentina, quando aveva solo 31 anni e una carriera da star mondiale, visto che con i One Direction aveva scritto un pezzo di Storia del pop di questi anni. Per adesso Cassidy si era espressa solo sui propri social e una settimana dopo la morte aveva parlato del compagno come del suo migliore amico e come l'amore della sua vita: "No, non ho mai pensato [che potesse morire giovane]… Semplicemente non ho mai pensato che sarebbe successo" ha continuato a spiegare al The Sun.

Nel carosello di foto che aveva postato in quella occasione, l'influencer aveva messo tante foto di coppia, la parte sull'amore della sua vita e anche una nota scritta a matita in cui si intuiva che i due avessero deciso di sposarsi da lì a un anno: "L'amore è così ottimista, e speri solo che tutto vada per il meglio alla fine (…). Ovviamente se lo avessi saputo, se avessi potuto vedere nel futuro, non avrei mai lasciato l'Argentina". E in Argentina Payne ci era andato per vedere in concerto il suo amico ed ex compagno di band Niall Horan, ma la fidanzata era tornata a casa prima per prendersi cura del loro cane: "Avevo una responsabilità, avevamo una responsabilità. Avevamo il nostro cane e ovviamente non avrei mai pensato che questo evento si sarebbe verificato" anche perché "Liam era così in forma quando me ne sono andata".

Le analisi tossicologiche hanno trovato nel corpo dell'artista tracce di alcol, cocaina e un antidepressivo, mentre la causa della morteè data da un politrauma, ovvero lesioni multiple: "All'inizio non ci credevo. Pensavo fosse solo una voce. O qualcosa che qualcuno aveva inventato solo per ottenere visualizzazioni – ha detto -. Poi ho avuto una brutta sensazione nelle viscere. Mi sono detta, ‘Perché qualcuno dovrebbe inventarsi una cosa del genere? È vero?' e mi sono sentita come se fossi completamente svenuta". I due si erano conosciuti quando nel 2022 quando Cassidy lavorava come cameriera nella Carolina del Sud e al Sun ha raccontato come talvolta riascolti le registrazioni della sua segreteria telefonica.