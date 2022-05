Premio Campiello 2022, annunciata la cinquina dei libri finalisti Sono stati annunciati i cinque finalisti del Premio Campiello 2022: la finale si terrà il prossimo 3 settembre.

A cura di Redazione Cultura

È stata annunciata la cinquina del Premio Campiello 2022 la cui proclamazione finale avverrà il prossimo 3 settembre. Contestualmente è stata annunciata anche la vincitrice del Premio Campiello Opera Prima, assegnato, appunto a un'autrice o un autore al suo esordio e che questa volta è andato a Francesca Valente, con "Altro nulla da segnalare" pubblicato da Einaudi. Valente segue la vittoria di "Dieci storie quasi vere" di Daniela Gambaro (Nutrimenti) che se lo aggiudicò nel 2021. A scegliere la cinquina sono stati i giurati che hanno letto i 350 romanzi pervenuti alla Segreteria del Premio di cui 84 segnalati dalla Giuria stessa.

In finale quindi andranno "Nova" di Fabio Bacà, pubblicato da Adelphi, "La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini" libro di Antonio Pascale pubblicato da Einaudi, "Stradario aggiornato di tutti i miei baci" di Daniela Ranieri pubblicato da Ponte alle Grazie, "Il tuffatore" di Elena Stancanelli pubblicato da La Nave di Teseo e "I miei stupidi intenti" di Bernardo Zannoni, pubblicato da Sellerio. Due di questi finalisti, ovvero Bacà e Ranieri sono ancora in corsa per conquistare la cinquina del Premio Strega, la cui dozzina finale è stata annunciata qualche settimana fa. Il vincitore sarà annunciato il prossimo 3 settembre a Venezia sul palco del Teatro La Fenice.

Nei giorni scorsi sono stati anche annunciati i due conduttori della serata finale: saranno la conduttrice Francesca Fialdini e Lodo Guenzi, membro de Lo Stato Sociale ed ex conduttore del Primo Maggio di Roma a condurre la serata finale che sarà anche trasmessa in diretta su Rai 5. L'annuncio è stato dato durante l'evento #CampielloRacconta. Questi i cinque finalisti:

