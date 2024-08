video suggerito

"Potrei sparire per un po'", l'annuncio di Aka7even sui social Il cantante ha comunicato la decisione di "staccare un po' la spina" tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Aka7even si prende una pausa dai social. Il cantante, il cui vero nome è Luca Marzano, ha annunciato la sua decisione con messaggio sulle storie Instagram: "Potrei sparire per un po'".

L'artista ha comunicato la decisione di allontanarsi dai social per un po'. L'annuncio arriva a pochi giorni dal suo concerto a pochi giorni dal suo concerto a Monterosso al mare, previsto per il 28 agosto. Il cantante ha comunicato la sua scelta tramite un messaggio pubblicato sulle sue storie Instagram: "Potrei sparire per un po' prima di riprendere il tour. Stacco un po' la spina, non per la stanchezza ma perché tutti dovremmo farlo ogni tanto". Una scelta simile a quella presa da Sangiovanni, che però aveva comunicato la volontà di un distacco più drastico. Dopo la fine di Sanremo l'interpete del brano Farfalle scriveva: "Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo".

Aka7even: "Essere attivo sui social non è il mio punto forte"

La necessita di Aka7even di prendersi una pausa da Instagram non è una novità. Giù un anno fa il cantante aveva condiviso un post in cui prendeva una posizione netta riguardo il rapporto con i social e sul suo profilo scriveva:

Essere attivo sui social non è il mio punto forte, mi piace godermi il privato, lavorare in silenzio e quando posso condivido con voi parte della mia vita.

questo mese di ‘via vai' mi è servito per staccare un po’ la spina e poter ripartire carico. Non ho smesso di scrivere, non ho smesso di pensarvi, non ho smesso di rispondervi, ma ho solo smesso di farmi le pare. Domani ci sarà un’altra data del tour, e non vedo l’ora di cantare con voi! Vi voglio bene.