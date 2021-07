Ponza d’Autore 2021, parte oggi la 13esima edizione: al centro diritti Lgbt, il Ddl Zan e pandemia Parte oggi la 13esima edizione di Panza d’Autore, la rassegna ideata dal giornalista Gianluigi Nuzzi con una serie di dibattiti per capire il futuro del Paese. Il titolo scelto per quest’anno è “Pandeminio”: fino a domenica 25 luglio si susseguiranno sull’isola una serie di incontri e dibattiti che avranno al centro i diritti Lgbt e il DDL Zan, passando per innovazione, futuro sostenibile e pandemia.

Parte oggi la 13esima edizione di Ponza d'Autore, la rassegna ideata dal giornalista Gianluigi Nuzzi con una serie di dibattiti per capire il futuro del Paese. Il titolo scelto per quest'anno è "Pandeminio": fino a domenica 25 luglio si susseguiranno sull'isola una serie di incontri e dibattiti che avranno al centro i diritti Lgbt e il DDL Zan, passando per innovazione, futuro sostenibile e pandemia, tutto in presenza al Grand Hotel Santa Domitilla. Gli eventi in programma, a cui parteciperanno esponenti del Governo, giornalisti e imprenditori, saranno però trasmessi anche in diretta sui profili social della rassegna.

Lo si farà, innanzitutto, affrontando i temi più di attualità quale il DDL Zan di cui parleranno la Senatrice del Pd Monica Cirinnà, l’attivista Paola Concia, Don Patrizio Coppola e l’Onorevole di Forza Italia Andrea Ruggieri. Il Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone farà il punto sulla Next Generation e le prospettive future dei Millennials tra reddito di cittadinanza e UE. Di Covid, infine, parleranno l’infettivologo Matteo Bassetti e il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Un’occasione unica di confronto stimolato, oltre che da Gianluigi Nuzzi, da un pool di giornalisti di primissimo piano come Roberto Bernabò, Eleonora Cozzella, Alessandro De Angelis, Alessandro Giuli, Peter Gomez, Alessio Jacona, Francesco Piccinini e Andrea Vianello. In più, durante la rassegna verrà riproposta sull’isola l’installazione artistica "Pagina Prima: Sarà vero?", che ha anche ispirato la copertina di Ponza D’autore 2021: un’opera composta da 75mila pagine di quotidiani calpestate dai passanti, realizzata dal collettivo artistico PXLs a Milano in occasione della Giornata Mondiale per la Libertà di stampa, che invita a riflettere sul significato di libertà.

Il programma è ricco. Questa sera si comincia con "Next Generation, i millenial tra reddito di cittadinanza e UE", un’intervista di Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net, alla Ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone. Si prosegue con "I colori dell’arcobaleno, l’Europa dei diritti tra Zan e Orban", un confronto sul controverso disegno di legge e sui suoi possibili effetti tra la Senatrice del PD Monica Cirinnà, l’attivista Paola Concia, Don Patrizio Coppola e l’Onorevole di Forza Italia Andrea Ruggieri. E, per concludere, "Romanzo Quirinale, l’Italia del semestre bianco", un acceso dialogo politico tra l’Onorevole del PD Graziano Delrio, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e i giornalisti Maurizio Belpietro, Alessandro De Angelis, Alessandro Giuli e Peter Gomez.