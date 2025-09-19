Pino Daniele ha ingannato il tempo e il dolore: l’amore senza fine a Piazza Plebiscito

La musica italiana, Napoli e Piazza Plebiscito ricordano Pino Daniele in Il viaggio del musicante: il racconto della serata, la scaletta e la strofa inedita di Geolier in Napule è.

Fiorella Mannoia, Giuliano Sangiorgi, Emma Marrone, foto di Roberto Panucci

C'è una figura, una sagoma che raffigura Pino Daniele a Piazza Plebiscito: il rosso e il giallo vanno a definirne le misure, poi ci pensa Piazza Plebiscito a definirne la grandezza. Sì, perché il simbolismo, durante la serata Pino è – Il viaggio del musicante, non è mancato: dalla chitarra di Pino Daniele regalata a Giuliano Sangiorgi, che lo raggiunge sul palco sulle note di Je So Pazzo, le immagini del passato di Daniele che si susseguono, Piazza Plebiscito che viva, si muove attraverso i musicisti che si alternano sul palco. Poi le lacrime di Emma Marrone sulle note di Stare bene a metà. Saranno 11mila infine i presenti, con i proventi del concerto che verranno donati a PREME di OPEN, associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma odv, che punta a garantire cure personalizzate e innovative ai bambini oncologici. Ma il viaggio del musicante è anche la trasformazione della musica di Daniele, come per Terra mia di Mahmood, interpretata anche davanti a Enzo Avitabile, che negli anni ha fornito una delle versioni più emozionanti.

Fiorella Mannoia guida spirituale di Pino è – Il viaggio del mendicante

La serata, anticipata dalla finale del premio MUSICANTE AWARD – Premio Pino Daniele che ha visto la vittoria di Rossana De Pace esibitasi con Stella Cometa, ha avuto la conduzione di Carlo Conti e Fiorella Mannoia, vera guida musicale della serata. Si esibisce nel medley iniziale con Giuliano Sangiorgi ed Emma in Yes I Know My Way o Quanno Chiove con Stash: tra i momenti più emozionanti della serata c'è sicuramente la sua versione di Senza ‘e te, con la standing ovation del pubblico. Forse nelle voci femminili, stasera, Pino Daniele trova la sua definizione migliore: il candore di Elisa sulle note di Quando, ma anche Giorgia in Se mi vuoi, accompagnando dopo Emma Marrone sulle note di Vento di passione. Anche per questo motivo la chiusura di Serena Brancale con il medley, completato con Alleria, rappresenta un dolce finale, ma non l'ultimo saluto della città a Daniele.

Piazza del Plebiscito, foto di Roberto Panucci

Alessandro Siani: "Se Maradona è stato la mano di Dio, Pino ne è stata la voce"

È innegabile che gli altri due momenti della serata vedono l'anima black di Enzo Avitabile non sottrarsi a Tutta n'ata storia, una vera e propria definizione di groove. Ma anche l'attesissima Napule è, che vede protagonisti la stessa Mannoia, Elisa, ma soprattutto Geolier, che celebra Pino Daniele con una strofa, inedita (puoi trovarla qui sotto): sul palco si dirà un umile spettatore della serata, perché Pino "si canta da solo". Poi la storia della band di Pino Daneile, Tullio De Piscopo e Tony Esposito che trovano spazio e ritmo sul palco, con Clementino e Rocco Hunt sulle note di O' Scarrafone. Una dolce sorpresa arriva anche dall'esibizione con Anna Verrà di Diodato, uno dei primi acuti del pubblico della serata. Ma quasi a sintetizzare, a incorniciare il volume che Pino ha riempito con la sua grandezza, c'è voluta una frase di un attore come Alessandro Siani: "Se Maradona è stato la mano di Dio…Pino ne è stata la voce".

La strofa inedita di Geolier in Napule è

Napule è mille culure

che però restano annascoste

Napule è chillu sorriso fatto doppo che hai chiagnuto

Napule è na carta spusata

e se pulisce ogni vota che ‘a tocca

Napule è cchiù ‘e na mamma che te dice: “Staje accorto”

Napule è sulo nu titolo ncopp’ ‘o giurnale

scritto sulo pe’ venne chillo giurnale

che ‘a fine nisciuno leggerà maje

Ma ‘a fine simmo tutte diavule

int’ a stu paradiso che ce fa da casa

‘O sole è sempe llà e tu nun ce faje caso

Hanno miso ‘o stucco vicino ‘e palazze

pe’ ricoprì ‘e colpi ‘e pistola

Hanno miso na statua addò ce stavano ll’eroi

Hanno miso na gabbia

addò, quand’ero piccirillo, passavo tutta ‘a jurnata a jucà a pallone

Napule è nu teatro cu nu sacco ‘e persone

che nun paga ‘o biglietto

Napule è

Napule è

La scaletta di Pino Daniele – Il viaggio del Mendicante

FIORELLA MANNOIA + GIULIANO SANGIORGI + EMMA – Yes I Know My Way

GIULIANO SANGIORGI – Je so’ pazzo

GIORGIA – Se mi vuoi

MAHMOOD – Terra mia

ELISA – Quando duetto virtuale con Pino Daniele

SALMO – Che Dio ti benedica

EMMA – Stare bene a metà

EMMA + GIORGIA – Vento di passione

FRANCESCO DE GREGORI – Putesse essere allero con Carlo Gaudiello al pianoforte.

FIORELLA MANNOIA + STASH – Quanno chiove

THE KOLORS (con STASH) – A me me piace ‘o blues

NOEMI – Dubbi non ho

IRAMA – Sara (2001).

RON + FIORELLA MANNOIA Resta…resta cu’mmè

DIODATO – Anna verrà

CLEMENTINO + ROCCO HUNT – O’ scarrafone 1991 con Tullio De Piscopo e Tony Esposito.

RAF – Amore senza fine

GIULIANO SANGIORGI – Mal di te

ALEX BRITTI – Io per lei

FIORELLA MANNOIA – Senza ‘e te

FIORELLA MANNOIA + ELISA + GEOLIER – Napule è

ENZO AVITABILE – Tutta ‘nata storia

ELODIE Qualcosa arriverà

SERENA BRANCALE – Chi tene ‘o mare / Sicily / Alleria