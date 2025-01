Pino Daniele a 10 anni dalla morte, il ricordo dei figli: “Ti pensiamo che ci prendi in giro da lassù”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Il 4 gennaio segna un decennio trascorso dalla scomparsa di Pino Daniele, l'artista morto all'inizio del 2015. Una scomparsa, la sua, che ha lasciato un grande vuoto tra i fan e nel mondo della musica italiana. In occasione dell'anniversario la Fondazione Pino Daniele ha scelto di pubblicare su Instagram un tributo a Pino Daniele, accompagnato da un breve messaggio scritto dai suoi cinque figli.

Il messaggio dei figli di Pino Daniele

Un post pubblicato proprio sulla pagina della fonazione, che con affetto e un pizzico di ironia ricorda la figura di Pino Daniele attraverso l'utilizzo di immagini che restituiscono un profilo del cantautore. Le parole dei figli, Sara, Cristina, Sofia, Francesco e Alessandro, recitano così, riferendosi a Pino Daniele come una presenza costante:

Sono dieci anni che non ci sei più.

Dieci anni in cui sono successe tante cose,

siamo cresciuti, e siamo diventate le persone che siamo

grazie anche a te.

Ci piace immaginarti a volte così, che ci prendi in giro da lassú. Con amore,

Sara, Cristina, Sofia, Francesco, Alessandro

La celebrazione dei 70 anni di Pino Daniele e l'operazione di Again

L'anno del decennale della morte di Pino Daniele è stato anche preceduto da un'operazione che ha celebrato questo anniversario e anche il compleanno virtuale di Pino Daniele, che in questi mesi avrebbe compiuto 70 anni. Una commemorazione che è stata segnata dall'operazione di lancio di "Again", il singolo postumo con la voce dell'artista, presentato in anteprima allo stadio Maradona lo scorso novembre, ma anche la creazione da parte della fondazione del marchio “70/10 Anniversary”, che sarà il simbolo con il quale verranno contrassegnate tutte le operazioni che ricorderanno l'artista. Tra queste, proprio l’inedito “Again”, che era stato riscoperto tra i suoi archivi dopo la morte dell'artista e riportato alla luce.