Pino D’Angiò, ecco l’EP postumo, il figlio: “Solo un gigante come lui poteva realizzarlo nonostante tutto”

Dopo la sua scomparsa il 6 luglio in seguito alla malattia, Pino D'Angiò, autore della hit Ma quale idea, torna a farci ballare con quattro nuovi brani scritti con l'artista ticinese Kashmere.

A cura di Elena Betti

Pino D'Angiò

Icona della musica degli anni ’80 e grande riscoperta dei tempi più recenti, Pino D’Angiò è uno dei nomi che rappresentano il funk in Italia. È per questo che "Funky Maestro" è il titolo più azzeccato per il suo ultimo progetto inedito postumo: quattro brani in uscita il prossimo 13 settembre. Il suo sound diventato tra i più riconoscibili in Italia, un genio della musica dal funky, al rap, passando per la disco e fino alla trance, riconosciuto anche fuori dal nostro paese come pioniere della italo disco anche grazie alla hit Ma quale idea, portata sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo.

Pino D'Angiò con i Bnkr44 al festival di Sanremo 2024

Gli ultimi progetti di Pino

Distribuito da Artist First, venerdì 13 settembre uscirà l’EP che raccoglie gli ultimi quattro brani scritti e prodotti da Pino D’Angiò. Un progetto che arriva a rincuorare i nostalgici che dal 6 luglio, giorno della scomparsa del cantante, ne sentono la mancanza. Nonostante la malattia, negli ultimi mesi, oltre a salire sul palco dell’Ariston con i Bnkr44, è riuscito a scrivere e registrare questo progetto. “Inutile dire come questo EP abbia un significato e sapore particolare. È l’ultimo progetto inedito su cui Pino, anzi, papà si era divertito in studio. La forza di andare in sala e creare allegria era più forte del resto. Solo un gigante come lui avrebbe potuto realizzare qualcosa del genere nonostante tutto”, racconta Francesco, il figlio di Pino. La scrittura dei brani è frutto sia del genio del cantante, che della sua volontà di avvicinarsi sempre di più ai giovani. L’EP è infatti nato dalla collaborazione con il giovane artista ticinese KASHMERE, con cui era già uscito il featuring Sali sul treno nel 2023.

Chi è KASHMERE, il pupillo di Pino D'Angiò

Italo-svizzero classe 2000, Luigi Maglione, in arte Kashmere, ha esordito nel 2022 con il brano James Brown. Lo stesso anno arriva alle finali di Area Sanremo e pubblica altri due singoli, ma il trampolino di lancio della sua carriera è proprio il brano Sali sul treno con Pino D’Angiò, che accende i riflettori anche sul suo singolo successivo BAI BAI. Il recente brano Paperina Qua Qua, pubblicato a maggio 2024, anticipava già l’uscita dell’EP con il maestro del funk e in qualche modo suo mentore. Un rapporto di allievo-maestro ma anche di amicizia, sul suo profilo Instagram, Kashmere, nel giorno della morte di Pino, lo ricorda come "il migliore amico che abbia mai avuto".