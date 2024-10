Piero Pelù rimanda il tour in giro per l’Italia per questioni di salute: le nuove date

video suggerito

Pierò Pelù rimanda il Deserti Tour in giro per l'Italia: "Riposo forzato" per problemi di salute, concerti rimandati tra aprile e maggio 2025.

A cura di Elena Betti

Piero Pelù (Getty Images)

Dopo Angelina Mango anche Piero Pelù costretto a rimandare il suo tour italiano per problemi di salute. Ad annunciarlo è stato il cantante stesso con un messaggio social: “Gli otorini mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato”. La prima tappa del tour avrebbe dovuto essere a Milano l’11 e il 12 novembre per poi proseguire con un tour tutto italiano.

Il messaggio social

Sui messaggi social Piero Pelù ha scritto: “Pare che ci risiamo…gli otorini mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato: il mio duello con i fottuti acufeni continua, ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dura e non mi arrendo mai”, ha scritto il cantante. Poi l’affetto ai fan e agli organizzatori del tour: “Ringrazio Friends and Partners, tutti i club, i mitici Bandidos, lo staff in tour e naturalmente tutti voi che avete già comprato i biglietti per l’amore che mi trasmettete ogni volta”. Pelù ha poi rassicurato i fan che i concerti non saranno annullati ma solo rimandati: “La festa nei club è solo rimandata ad aprile/maggio 2025 e preparatevi che sarà più potente che mai!”.

Le date dei concerti 2025

Come Pelù stesso ha detto i concerti non sono annullati, ma solo rimandati. Il Deserti Tour sarebbe dovuto iniziare l’11 novembre a Milano, tappa in cui Pelù avrebbe cantato anche il giorno successivo – 12 novembre- per poi proseguire in altre 7 città italiane con un totale di 12 concerti. Tutte le date sono già state riprogrammate a partire dal 14 aprile, unica data milanese, fino al 16 maggio, quando il tour si concluderà a Firenze. Di seguito il calendario dei concerti programmati tra aprile e maggio 2025:

Milano, Magazzini Generali dall'11 e 12 novembre è stata riprogrammata al 14 aprile 2025

Padova, Padova Hall, dal 24 novembre è stata riprogrammata al 23 aprile 2025

Roma, Largo Venue, dall'1 e 2 dicembre è stata riprogrammata al 29 aprile 2025

Napoli, Casa della Musica, dal 7 dicembre è stata riprogrammata al 2 maggio 2025

Modugno (Ba), Demodè, dal 14 dicembre è stata riprogrammata al 4 maggio 2025

Torino, Hiroshima Mon Amour, dal 17 e 18 novembre è stata riprogrammata all'8 maggio 2025

Bologna, Estragon, dal 28 novembre è stata riprogrammata all'11 maggio 2025

Firenze, Viper Club, dal 4 e 5 novembre è stata riprogrammata al 16 maggio 2025