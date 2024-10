video suggerito

Perché gli Oasis non rilasceranno interviste per promuovere il live tour 2025 Gli Oasis hanno dichiarato tramite X che non rilasceranno interviste per promuovere il loro tour 2025. Il motivo? I fratelli hanno paura di dover rispondere a domande troppo invadenti sul loro rapporto personale. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Noel e Liam Gallagher (Getty Images)

Paura delle domande scomode. Ecco il motivo per cui i fratelli Noel e Liam Gallagher non vogliono rilasciare interviste per promuovere il loro grande ritorno con il tour live 2025. Dopo il grandissimo successo della band nei primi anni ’90, nel 2009 i fratelli hanno deciso di sciogliere gli Oasis e intraprendere carriere separate a causa di conflitti tra di loro. Dopo anni però è arrivata l’attesissima reunion con un tour nel 2025 tra Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti, Messico, Giappone, Argentina e due nuove date in Australia, un tour che i fratelli hanno deciso di non promuovere tramite interviste.

Nessuna intervista per promuovere il tour

La storia degli Oasis dal 2009 a ora è abbastanza controversa e, benché in molti ci sperassero, nessuno si sarebbe aspettato il ritorno della band con il tour 2025. Dopo un primo grande successo i fratelli Gallagher si erano infatti separati intraprendendo carriere separate. I motivi pare fossero litigi e conflitti proprio tra Noel e Liam Gallagher, ma ora i dissapori sembrano essere stati risolti, o almeno così si suppone. Ovviamente il fatto che gli Oasis si siano riuniti annunciando un tour 2025 suggerisce che tra i due fratelli sia tornata la serenità, e queste supposizioni sono tutto ciò a cui potremo attaccarci perché i Gallagher non rilasceranno alcuna intervista in cui si racconteranno. A spiegare il motivo è stato Liam Gallagher con una risposta a un fan su X. Un metodo che i fratelli usano spesso per dare comunicazioni considerando che qualche settimana fa avevano usato lo stesso modo per lasciar intendere che altri vecchi membri della band si sarebbero potuti unire al tour.

Lo scambio era iniziato con il tweet di un fan che diceva che il rapporto della coppia Noel-Liam era più interessante del gruppo Oasis in sé. “La loro relazione è stata segnata dall’allontanamento per anni e dobbiamo ammettere che i media hanno contribuito alle le loro tensioni”, continuava il fan. A questo tweet Liam Gallagher aveva risposto: "RESPEK", poi ha continuato spiegando: "Non vogliamo fare interviste perché abbiamo paura che i media ci facciano domande invadenti e cerchino di individuare i buchi nella nostra relazione".

Leggi anche Zucchero Fornaciari torna con un nuovo tour negli stadi, quattro date italiane nel 2025

Il biglietti del tour

Paura quindi di dover rispondere a domande troppo intime, e forse di doversi nuovamente difendere per la questione del dynamic pricing, il metodo con cui sono stati venduti i biglietti del loro tour 2025 che hanno raggiunto prezzi da capogiro. I biglietti per le date nel Regno Unito sono già andati sold out da tempo, comprese le date extra aggiunte in un secondo momento. Dal 15 ottobre inizierà invece la vendita generale per le date australiane a Melbourne e Sydney.