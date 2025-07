Paul Mario Day è morto all’età di 69 anni, fu il primo cantante degli Iron Maiden

Paul Mario Day, il primo cantante scelto da Steve Harris come voce degli Iron Maiden, è scomparso all’età di 69 anni nella sua casa in Australia.

Paul Mario Day, 2025

Paul Mario Day, il primo cantante degli Iron Maiden, è scomparso nelle scorse ore all'età di 69 anni: secondo le ricostruzioni dei portali statunitensi, l'uomo stava affrontando da anni cure a causa di un tumore. A darne la notizia è stata proprio una delle band in cui Paul Mario Day ha successivamente militato, i The Sweet, che sui loro social hanno riportato così: "Hai resistito alla prova del tempo. PMD (Paul Mario Day) è stato il cantante originale degli IRON MAIDEN ed è stato anche nei MORE prima di entrare negli SWEET. È deceduto serenamente nella sua casa in Australia. Le mie più sentite condoglianze a sua moglie Cecily, alla famiglia e agli amici.Un giorno triste per tutti i fan degli SWEET". Ma qual è la storia del cantante, diventato anche vocalist successivamente?

Paul Mario Day, dal primo incontro con Steve Harris ai 10 mesi negli Iron Maiden

La sua storia con gli Iron Maiden vive una forbice di tempo di 10 mesi, tra la metà del 1975 e il 1976. L'allora bassista e fondatore Steve Harris aveva scelto il cantante per la formazione del gruppo, ma ritenne, solo dopo pochi mesi, di non aver il "carisma giusto" per affrontare palchi difficili, quelli della gavetta. In un'intervista al portale danese Power of Metal, Day aveva raccontato il primo incontro con Steve Harris: "Lavoravo come meccanico di motociclette nell'East London. Ero fuori dall'officina e ho visto Steve Harris e un gruppo di ragazzi che passavano davanti all'officina". L'addio alla band dopo le pressioni di Harris portarono Day a suonare successivamente con gli Sweet e con i Moore, prima di trasferirsi in Australia negli anni '80.

Le accuse per il singolo Strange World: non compare tra i co-scrittori

C'è anche una canzone che, negli anni, ha diviso Paul Mario Day e il gruppo, in merito alla sua creazione e alla sua produzione. Più volte, negli anni, il cantante ha sottolineato di aver co-scritto il singolo Strange World, che rientrerà nell'album Iron Maiden della band del 1980. Un'affermazione che Harris e gli altri membri della band negli anni non hanno confermato e che ha portato anche Day a non volerne più parlare pubblicamente. Il cantante però compare nel primo demo degli Iron Maiden, Soundhouse Tapes, che oltre alla sua partecipazione vede quella del cantante Paul Di'Anno, del chitarrista Dave Murray e del batterista Doug Sampson.