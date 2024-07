video suggerito

Orietta Berti: “Il mio agente mi propose a Sanremo senza dirmi nulla. Carlo Conti? Farà un buon lavoro” Orietta Berti si racconta in un’intervista. La cantante svela un retroscena della sua partecipazione a Sanremo 2021 e dice la sua sulla conduzione di Carlo Conti per il prossimo Festival. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Orietta Berti, 81 anni, è uno dei volti del mondo dello spettacolo più richiesti del momento. Tra i suoi ultimi impegni quello come giurata nella trasmissione Io canto Family e Io canto Generation, il suo duetto con Fiorello nel brano Una vespa in due e la tournée estiva con La mia vita è un film. La cantante si racconta in un'intervista a La Stampa.

"Mi sento un po' una rockstar. Ho lo stesso costumista dei Maneskin"

È stato Fiorello il primo a definire Orietta Berti una rockstar: "Scherza, naturalmente, però devo dire che quando vedo tutti quei giovani ai miei concerti, che ballano e cantano a squarciagola insieme a me, un po' mi ci sento". Il suo look è curato da Niccolò Cerioni, lo stesso costumista dei Maneskin, Jovanotti e Achille Lauro: "L'ho conosciuto prima io di loro! Ha iniziato a lavorare con me. È bravissimo". La cantante chiarisce che la sua età non rappresenta un ostacolo: "È un mero numero sulla carta d'identità. Alla mia età viaggio ancora tutti i giorni, faccio un sacco di cose, tra programmi tv, concerti, pubblicità da registrare: mi fermo giusto per il cambio d'abito. Ho la stessa energia di trent'anni fa"

L'esibizione di Orietta Berti al Pride di Milano 2024

"Rifiutai Sanremo 2021"

Orietta Berti svela poi un retroscena su Sanremo 2021. Né lei né suo marito Osvaldo avevano intenzione di partecipare. "Il mio agente Pasquale Mammaro fece però di testa sua e mi propose ad Amadeus, senza dirmi nulla: io lo scoprii in diretta tv, mentre al Tg1 annunciavano i Big – racconta l'artista – Quel giorno ci arrabbiammo tantissimo con lui ma ora devo riconoscere che aveva ragione. Quel festival mi svoltò la carriera". Alla domanda se parteciperà al prossimo Sanremo risponde con un categorico "no". "Sono convinta che Conti saprà svolgere un buon lavoro – commenta Orietta Berti – Ha già fatto Sanremo con successo in passato, è un grande professionista quindi non può che confermare gli stessi ascolti di Amadeus, o incrementarli".