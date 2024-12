video suggerito

One Piece è il manga più letto del 2024, ma è stato un anno memorabile anche grazie agli anime È stata un'annata memorabile per il mondo dei manga, secondo i dati diffusi per il mondo editoriale nipponico: One Piece è il manga più letto, bene anche Demon Slayer.

È stato un grande 2024 per il mondo dei manga. A livello globale, sono giunte al termione alcune serie amatissime, come Jujutsu Kaisen e My Hero Academia, che hanno chiuso comprensibilmente in crescita.

La classifica dei più letti in Giappone

Secondo i dati diffusi da GEM Partners, c'è però un titolo che svetta tra tutti, che ormai è da considerarsi il vero riferimento tra più generazioni. Parliamo ovviamente di One Piece e non è una sorpresa. Jujutsu Kaisen, invece, si piazza al secondo posto merito, appunto, della sua conclusione. Oshi no Ko si è piazzato sorprendentemente al quarto posto e anche in questo caso parliamo di un manga arrivato alla fine proprio quest'anno. Il finale del manga è stato estremamente divisivo e questo ha spinto molti lettori che non conoscevano la serie, o che comunque non l'avevano mai letta, a recuperare per intero tutta la serie. Al quinto posto, Frieren, che si è posizionato subito dopo Oshi no Ko nel rapporto pubblicato da GEM Partners. La serie ha conosciuto un enorme boom di popolarità durante la messa in onda della sua trasposizione anime all’inizio dell’anno, mantenendo alta l’attenzione anche mesi dopo la conclusione dello show.

Gli anime hanno spinto alla lettura dei manga

Secondo il rapporto, la diffusione degli anime hanno spinto molto alla lettura dei manga. In particolare, Frieren non è stato l’unico manga a beneficiare di un’impennata di lettori grazie all’adattamento. Demon Slayer, per esempio, rimane tra le serie più popolari, nonostante la sua avventura "pubblicata" si sia terminata nel 2020. Un altro esempio? Kaiju No. 8 è entrato nella top 20 dopo che il suo nuovo adattamento ha raccolto elogi da fan e critici. Inaspettatamente, My Hero Academia è riuscito a malapena a entrare nella top 10 dei manga più letti, nonostante l’attenzione suscitata dalla sua conclusione e dall’anime ancora in corso. La sorpresa più grande, tuttavia, è Dandadan, che ha chiuso l’anno appena dentro la top 20, dimostrando come i lettori siano sempre più interessati a scoprire titoli innovativi e di nicchia. È stato un anno memorabile.